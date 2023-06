Kedden több ráfutásos baleset is történt Nyíregyházán. A Tokaji úton is összement két személygépkocsi, ráadásul a vétlen autó még egy szemből érkező járműnek is nekiütközött. Személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki a Tokaji úton.

Fotó: Bordás Béla