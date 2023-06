A testvérpárt az egyik rokonuk vitte el fürdeni, amikor a szörnyű tragédia történt. A folyó ezen szakaszán a víz gyorsan mélyül, ráadásul a sodrás is rendkívül erős, és pillanatok alatt elragadta a kilenc- és a 11 éves gyereket. Egyikőjüket a baleset helyszínétől 200 méterre emelték ki a Tiszából, mentőhelikopter vitte kórházba. A nővérét azonban nem találták, őt a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület nagy erőkkel kereste. Tasnádi Péter, az egyesület szóvivője lapunknak elmondta, az első napon a vízen kutattak a kislány után: több hajóval, illetve a mentőszolgálat és a honvédség helikoptereivel is próbáltak a nyomára bukkanni – sajnos eredménytelenül. – A vízfelszín és a partszakaszok átvizsgálása nehéz feladat, ráadásul az ilyen estekben általában a test a víz fenekére merül – árulta el a szóvivő, akitől azt is megtudtuk, a keresést az első napon a viharos időjárás miatt fel kellett függeszteni.

– A vihar miatt idő előtt abbahagyták a kollégák a keresést, a helikopterek nem szállhattak fel, a villámlás és az erős szél miatt pedig a vízen tartózkodni is rendkívül veszélyes volt. Szombaton már könnyebb volt a csoport dolga: az eső ellenére folytatták a munkát, ám nem találták meg a kislányt, így leállították a keresést. Sajnos, ha ilyen hosszú időn belül sem akadunk valakinek a nyomára, már nincs értelme tovább keresni – tette hozzá Tasnádi Péter.

