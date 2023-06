– A feleségemet nem hozták el ide? – ezt kérdezte kedd délelőtt a Nyíregyházi Törvényszéken dr. Gunyecz Zoltán bírótól a tiszadadai R. Á., akit tanúként hallgattak ki a felesége ellen indult büntető eljárásban. A nő a pálházai bv-intézetben ülve, távmeghallgatással vett részt a tárgyaláson és közölte: nem tesz vallomást. A vádirat szerint a férfi évek óta szerelmi viszonyt folytatott egy helyi asszonnyal – a felesége tudott a viszonyukról, féltékeny volt, és ezt többször szóvá is tette. Tavaly június 18-án délelőtt R. Á. elment a szeretőjéhez, akivel legalább két liter bort megittak, szeretkeztek, majd elaludtak. A feleség délután 4 óra körül megjelent a nő lakásán, a férjét és a szeretőjét pedig meztelenül az ágyban találta. Kiabálni kezdett velük, bemászott az ágyba, a nőt megütötte, cibálta a haját, majd a földre rántotta. A férj próbálta őket szétválasztani, de a felesége egy hamutállal fejbe vágta, így gyorsan felöltözött és kimenekült a lakásból. A feleség tovább bántalmazta a nőt, és fojtogatta: a vádirat szerint olyan erővel szorította meg a nyakát, hogy az asszony a helyszínen meghalt. Az áldozat vérében 4,84 ezrelék volt az alkoholtartalom, ami igen súlyos alkohol befolyásoltságot okozott – az ittassága miatt nem volt képes arra, hogy megvédje magát. A nőre csak két nappal később találtak rá: miután nem jelent meg a munkahelyén, keresni kezdték. A védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt asszony korábban azt mondta, valóban ott volt a lakásban, de ő csak Zs. haját kapta el a takaróval együtt, nem fojtogatta. Vallomásában úgy fogalmazott: ezek után elment a házból, a férje viszont ott maradt. A férfi aznap este azt mondta neki: vissza akar menni hozzá, mert őt szereti.

Ott feküdt a kövön...

R. Á. a keddi tárgyaláson számos ponton ellentmondásba keveredett, és a korábban tett vallomásához képest is máshogy adta elő a történteket. Arról beszélt, hogy a szeretője már azelőtt sem lélegzett, hogy a felesége megérkezett. Hogy miért nem értesítette a mentőket, azt mondta, részeg volt, nem emlékszik. Mint kiderült, a feleségével több mint harminc éve házasok, nyolc gyereket neveltek fel, és ha a férfi részeg volt, illetve ha a szeretői kerültek szóba, veszekedtek. – Sokat ittam, és többször is megcsaltam a feleségemet, aki nem ivott, csak olyankor járt kocsmában, amikor engem akart onnan hazavinni. Zs-t nagyon régen ismertem, évek óta hetente egyszer-kétszer felkerestem, de kikövetelte, hogy mindig vigyek neki italt. Részegen agresszív volt és káromkodott, ez pedig elég gyakran előfordult. Tavaly június 18-án is elmentem hozzá: a kocsmában megittam négyszer két deci bort, és vettem egy kétliteres kannás bort is, amit együtt megittunk. Annyira berúgott, hogy mindennek nekiesett, még az ágyra is én tettem fel. Lefeküdtünk egymással, majd elaludtunk – arra ébredtem fel, hogy a feleségem bejön és kiabál. Észrevettem, hogy Zs. nem vesz levegőt, nem is lélegzett, a feleségem pedig csak annyit csinált, hogy lehúzta az ágyról. Én elmentem a kocsmába, pár perc múlva jött a feleségem is, de utána még kétszer visszamentem, hogy megnézzem, mi van Zs-val. Ott feküdt a kövön, nem mozdult, de én nem szóltam erről senkinek – mesélte R. Á. Dr. Gunyecz Zoltán felolvasta a férfi korábbi vallomását, amiben azt mondta: a neje cibálta és verte a szeretőjét, őt pedig kurvapecérnek nevezte. Közölte vele, hogy haza már nem mehet, majd megütötte a fejét, mire ő biciklire pattant, s otthagyta őket. A bíró megkérdezte, miért mondta mindezt – R. Á. szerint azért, mert be volt rúgva. – Önt józanon nem is lehet kihallgatni? – tette fel a kérdést a bíró, R. Á. pedig így felelt: de igen, csak olyan ritkán van...

Imádta a virágokat

Tanúként hallgatták ki a tiszadadai közmunkások vezetőjét is: a férfi talált rá az áldozat holttestére. Zs. évek óta közmunkásként dolgozott a településen, ő gondozta a virágágyásokat. Miután június 20-án nem jelent meg a munkahelyén, a polgármester kérésére a brigádvezető elment a házához. Azt ajtó nyitva volt, szólongatta a nőt, majd az előtérben állva meglátta a legyektől hemzsegő testet. – Ha volt pénze, sokat ivott, de ha józan volt, kenyérre lehetett kenni – mondta Zs-ről a férfi, és hozzátette: imádta a virágokat, a leander volt a kedvence.