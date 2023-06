A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint a középkorú férfi 2023. február 26-án az esti órákban gépkocsijával közlekedett az egyik szabolcsi település főutcáján, amikor is az egyik útkereszteződésben megállt a járművel, ittassága miatt nem tudott továbbhaladni. A rendőrök igazoltatták a kereszteződés közepén álló férfit, aki beszélni is nehezen tudott részegsége miatt, a szondát sem fújta meg, trágár szavakkal illette a rendőröket, ezért őt megbilincselték és elvitték a közeli orvosi ügyeletre. Kétszer is vért vettek tőle, melyből a szakértő megállapította, hogy 3 ezrelék volt a vérének az alkoholtartalma, ami súlyos fokú ittas állapotnak felel meg. Ilyen fokú részegséghez az ügyészi tapasztalatok szerint 8-10 üveg sör, 4-5 dl tömény vagy 1,5 liter bor elfogyasztása szükséges. Ráadásul egy napig kellett volna várnia arra a vádlottnak, hogy az alkohol a szervezetéből kiürüljön.

A férfi - miután megtudta, hogy mit tartalmaz a szakvélemény - beismerő vallomást tett, tettét azzal magyarázta, hogy csupán azért vezette a gépkocsit, mert az rossz helyen parkolt. A törvény azonban az ittas állapotban való vezetést ilyen esetben sem engedélyezi, ezért az ügyészség vádat emelt a férfi ellen.

A vádiratban az ügyészség azt indítványozta, hogy pénzbüntetésre ítélje a bíróság a vádlottat és tiltsa el a járművezetéstől is.

Az ügyben döntést a Nyíregyházi Járásbíróság fog hozni.

Dr. Szilágyi László sajtószóvivő