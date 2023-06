A Balkányhoz tartozó nagy kiterjedésű tanyavilágban felbecsülhetetlen segítséget jelent a hivatásos tűzoltók számára a helyismerettel rendelkező önkéntesek közreműködése.

A Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1881-ben alakult, azóta folyamatosan ellát tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatokat. Az egyesület így már több mint a 140 éves múlttal rendelkezik, a 130 éves jubileumot Balkányban rendezett megyei tűzoltóversennyel ünnepeltek meg.

Kiváló kapcsolatok

A jelenlegi egyesületi formájában 1989 óta működik az ÖTE. Oszlopos tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltó Szövetségnek, illetve rendszeresen részt vesznek a katasztrófavédelem, a tűzoltószövetség által rendezett szakmai versenyeken.

Kiváló viszonyt ápolnak a környező települések tűzoltó egyesületeivel, így Geszteréd, Bököny és Újfehértó önkénteseivel, a Szakolyi Önkormányzati Tűzoltósággal, és nagyon jó a viszony a mentőszolgálat helyi dolgozóival, valamint a polgárőrséggel is.

A település vezetése a civil szervezetek támogatására fordítható önkormányzati forrásokból évről évre jelentős összeggel járul hozzá az egyesület működéséhez. Az önkormányzat biztosítja az egyesület számára a szertár épületét is, melyhez 2005-ben sikerült egy melegedő helyiséget építeni. Az energiatakarékosság jegyében digitális eszközökkel, okos hőmérővel, okos konnektorral távolról is szabályozzák a szertár hőmérsékletét, így viszonylag alacsony ráfordítással komolyabb energiaköltséget tudnak megtakarítani.

Az egyesület a működési költségeit az önkormányzati támogatáson túl a felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékokból, további pályázatok útján elnyert forrásokból fedezi, illetve a helyi lakosság és vállalkozások felajánlásai is hozzájárulnak az egylet működőképességéhez.

Társadalmi szerepvállalás

A lakosság és a vállalkozók támogatását a szakmai tevékenységen túl társadalmi szerepvállalással is igyekeznek meghálálni. A városnapi rendezvénysorozat szinte már elképzelhetetlen nélkülük, de rendszeresen részt vesznek bemutató foglalkozásokon is. A katasztrófavédelem által gyermeknapon szervezett „Nyitott szertárkapuk” rendezvényhez is minden évben csatlakoznak, illetve a helyi iskolába, óvodákba, bölcsődébe is rendszeresen ellátogatnak. Alkalomszerűen jótékonysági akciókat is szerveznek, mint legutóbb 2022 decemberében, amikor a balkányi tanyákon élő hátrányos helyzetű gyerekekhez tűzoltóautón érkezett a Mikulás.

A nem használt eszközeiket a határon túli magyar tűzoltó egyesületeknek adják át, így juttattak már adományt Kárpátaljára és a székelyföldi Gyergyóditróba és Csíkszentmiklósra is.

Évente átlagosan 40-70 vonulást hajtanak végre, a szerencsére ritkán előforduló lakóháztüzek mellett azonban egyre gyakrabban van szükség balesetveszélyes fák eltávolítására, közúti baleset utáni műszaki mentésre, így 2022-ben rekordszámban, összesen 74-szer riasztották a balkányi önkénteseket.

Kihívás a tanyavilág

A vármegye negyedik legnagyobb területű településeként számos kihívást rejt, mivel a településhez tartozó 24 tanyán él a lakosság közel egyharmada, a legészakibb és a legdélibb tanya pedig mintegy 30 km távolságra van egymástól. Ebben a nagy kiterjedésű tanyavilágban felbecsülhetetlen segítséget jelent a hivatásos tűzoltók számára a helyismerettel rendelkező önkéntesek közreműködése. Több tanya csak rossz minőségű földúton közelíthető meg, a nyírségi homok pedig igencsak „vendégmarasztaló”, főleg ha az a „vendég” kettő vagy négyezer liter vízzel a tartályában érkezik, ezért az egyesület csak összkerékhajtású gépjárműfecskendőt tud használni. A 34 éves IFA gyártmányú gépjárművük jó terepképességei miatt kiválóan használható, többször segítettek már vele a mentőszolgálatnak is a nehezen megközelíthető tanyákra való kijutásban.

A rendelkezésre álló tűzoltó szakfelszerelések, eszközök, gépjárműfecskendő mit sem érnének, ha nem lenne hozzá megfelelően képzett kezelőszemélyzet. Balkányban szerencsére ez a feltétel is adott, 37 odaadó, jól képzett önkéntes alkotja az egyesületet. 40 órás alaptanfolyami, tűzoltásvezetői végzettséggel, önkéntes parancsnoki-, technikakezelői-, valamint pályaalkalmassági vizsgával is rendelkezik a szaktevékenységet vállaló tagság. Többen rendelkeznek kisgépkezelői és szivattyúkezelői típus vizsgával is. Közösségi oldalakon is igyekeznek munkájukat bemutatni, ahol egyesületi életükbe pillanthatnak be az érdeklődők. Közel ezer követő figyeli beavatkozásainkat, működésüket.

Az egyletben 12 ifjúsági tűzoltó is tevékenykedik, akik az önkéntesek 2022-es megyei tűzoltóversenyén korosztályukban első helyezést értek el. A fiatalok biztosíthatják azt, hogy a balkányi egyesületnek a 142 éves múltja és mozgalmas jelen mellett sikeres jövője is lesz.