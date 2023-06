A 2016. január 1-je után érettségizők csak akkor kaphatnak érettségi bizonyítványt, ha igazolni tudják, hogy legalább 50 óra közösségi munkát végeztek. Nagyon sok intézmény, szervezet, alapítvány, egyesület várja a fiatalokat, ahol társadalmilag hasznos és valamely közösség javát szolgáló feladatot látnak el.

A katasztrófavédelem egyik kiemelt célja a fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, ezért országszerte lehetőséget teremt a középiskolás diákoknak, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél teljesíthessék. – A vármegyei igazgatóságon is letölthető a szolgálat, 8 fogadóintézményük van, katasztrófavédelmi kirendeltségek és tűzoltó-parancsnokságok várják a fiatalokat – mondta kérdésünkre Rutkai-Dér Vivien. Az igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, 55 együttműködési megállapodást kötöttek eddig. Nagyon sok középiskolás a nyári szünidőt használja fel arra, hogy teljesítse a kötelezettségét, ám ha olyan területet találnak, ami közel áll a szívükhöz, a tudás mellett élményt is adhat a szolgálat.

Közösségi szolgálatos diákok a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon

Forrás: Fotó: archív, katasztrófavédelem

Színes a feladatpaletta

Minden évben nagyon sok diák választja a katasztrófavédelmi igazgatóságot, tavaly 312 diák döntött mellette, legutóbb például a Nyitott szertárkapuk rendezvény megszervezésében is szerepet vállaltak a középiskolások.

A kötelező szolgálat során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és az ezek elleni védekezés iránti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért – derült ki a szolgálat hosszú távú kedvező hatásairól.

Bepillantást nyernek a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a napi működési feladatok ellátásában. A vállalható teendők széles palettájáról Toldi András alezredes, a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője elmondta: 27 intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást, és folyamatosan fogadják a diákokat, akik a 15 órás képzési programban vesznek részt. A fiatalok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a -védelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába. Megismerik a laktanyát, a híradóügyeletet, a szertárt, a gépjárműveket és a képzési rendszert. Megtanulják, hogy a gázszivárgás, CO-mérgezés hogyan előzhető meg, illetve ha baj van, mi a teendő. A tűzriadótervekkel kapcsolatos ismereteiket jól hasznosíthatják a mindennapi életben is, hiszen megtanulják, hogy mik a menekülés szabályai, a pánikjelenség jellemzői, hogyan kell elhagyni egy szórakozóhelyet, ahol tömeg van, megismerik a menekülési útvonalakat, a nyitószerkezeteket. A hivatásos állomány tagjai minden pénteken – ha nincs riasztásuk – elvégzik a gépek és eszközök karbantartását, tisztítását, amibe a közösségi szolgálatosok is bekapcsolódnak – sorolta a parancsnok.

Megjegyezte: számukra nagyon fontos az utánpótlás, és örömmel látják: sokan döntenek úgy a közösségi szolgálat után, hogy csatlakoznak például a településük önkéntes tűzoltóihoz – ennek Demecserben, Szakolyban, Balkányban van nagy hagyománya –, de nem egy diák döntött már úgy, hogy a hivatásául választja ezt a pályát.

Szakember koordinálja

A közösségi szolgálat teljesítésére számos lehetőségük nyílik a középiskolásoknak, akik ha szeretnék, akár a hősi halottak emlékének megőrzésében és ápolásában is segédkezhetnek az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodánál.

Kertész József

Fotó: Pusztai Sándor



Hogy milyen feladatokat vállalhatnak a diákok a hadisírgondozás keretein belül, arról Kertész József őrnagy, a nyíregyházi toborzóiroda vezetője beszélt lapunknak.

– Arra törekszem, hogy mindenkit a maga szintjén foglalkoztassunk. A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok az emlékművek és hősi sírok gondozásából vehetik ki a részüket. Csatlakoznak hozzájuk a tartalékos katonák és a hadisírgondozásért felelős szakállomány is, a lényeg, hogy szakember koordinálása mellett segíthetnek nekünk. A fiatalok a magyar és német katonák exhumálásakor is velünk voltak, olyanok jöttek el, akik érdeklődnek a történelem és a régészet iránt. Nem minden fázisban vehettek részt, de szemlélőként is érdekes tapasztalat volt ez számukra – tudatta Kertész József őrnagy.

Sárga Zorka

Forrás: Fotó: magánarchívum



Nem hagyja az utolsó pillanatra

– Szeretném ezen a nyáron teljesíteni a kötelező 50 órát, de a nagy részét mindenképp – mondta Sárga Zorka, aki a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban 0. évfolyamon kezdett, s most fejezi be a kilencediket. – Azt biztosan tudom, nem akarom a közösségi szolgálatot az utolsó pillanatra hagyni, s mivel nagyon szeretem a gyerekeket, nem véletlen, hogy olyan lehetőséget kerestem, ahol velük foglalkozhatom. Így egy óvodában, majd egy úszótáborban leszek kisegítő – sorolta Zorka, s hozzátette: nagy álma volt, és jelentkezett is arra, hogy a kórházban beteg gyermekeknek olvashasson mesét, de sajnos ez elmaradt, mégis bízik benne, egyszer erre is lesz módja.

– Azt gondolom, hogy a közösségi szolgálat felkészít az életre, ha diákmunkát akarunk vállalni, és ad egyfajta munkatapasztalatot is. Tudom, sokan úgy vannak vele, ez időhúzás, másokat a kötelező jelleg zavar, ám ha megtaláljuk az érdeklődési körünkhöz illő területet, és ott kapunk jó feladatot, akkor mindenképp értékesen telik ez az idő, és sok élményt, tudást is adhat – vélekedett Zorka, aki pszichológus szeretne lenni.

