A május végén tartott előkészítő ülésen csak részben ismerte be a bűnösségét a kölcsei L. B., így az életveszélyt okozó esti sértés miatt indult eljárás csütörtökön tárgyalással folytatódott: a bíró, dr. Garbóczi Annamária a vádlottat és a sértettet hallgatta ki.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: tavaly októberben L. B. Tunyogmatolcson volt egy esküvőn és amikor másnap reggel hazaindult, betért egy presszóba. A teraszon összeszólalkozott egy férfival, akinek többször megütötte a fejét és aki koponyaboltozati törést, s agyzúzódást szenvedett, így közvetett életveszélybe került. Az ütéseket L. B. elismerte, de azt mondta, volt oka arra, amit tett.

– Soha nem iszom alkoholt, ásványvízért mentem be, és már kifelé jöttem, amikor az udvaron köptem egyet. A sértett, akit nem ismertem, utánam szólt és azt mondta: ilyen g... cigányok miatt ült hét évet. Szidta az édesanyámat, és azt mondta, hogy ki kellene irtani az egész fajtámat és a családomat. Én felelősségteljes családapa vagyok, így amikor ezeket meghallottam, nagyon ideges lettem. Tizenöt éve Írországban élek, szakácsként dolgozom, mindenben támogatom a családomat. Soha nem voltam büntetve, távol áll tőlem az erőszak, és szeretném tisztára mosni a nevem – fogalmazott.

Dr. Garbóczi Annamária elmondta, és a lejátszott kamerafelvételen is látszik: az ütésektől a sértett kétszer elesett, L. B. pedig úgy hagyta el a helyszínt, hogy nem nézte meg, milyen állapotban van a férfi. A vádlott azt mondta, nem akart neki sérülést okozni, és fel sem merült benne, hogy baja esett: csak akkor tudta meg, hogy súlyos sérülései keletkeztek, amikor a rendőrök kihallgatták.

Valaki nem mond igazat

– Ne köpködj, nem a cigánysoron vagyunk, viselkedjünk ember módjára: én csak ennyit mondtam neki – ezt vallotta a tárgyaláson a sértett, aki tagadta, hogy szidta volna L. B. édesanyját és hogy kiirtással fenyegette a családját. Úgy fogalmazott: ő ilyen alpári stílust nem alkalmaz.

A vádlott védője, dr. Horváth Attila, aki a tárgyaláson elfogultságot jelentett be a bíróval szemben, egy ellentmondást szeretett volna feloldani.

– A sértett először azt mondta a rendőröknek, hogy senki sem bántalmazta, a sérüléseit pedig úgy szerezte, hogy otthon elesett, és csak később nyilatkozott úgy, hogy egy roma származású férfi verte meg. A sértett szerint az első verzió tévedés:

– Miért mondtam volna ilyet, hiszen a kamera is felvette, ami történt? – tette fel a kérdést.

L. B. szerint a sértett nem mond igazat, és megkérdezte, hogy az előzmények miért nem szerepelnek a felvételen. Hozzátette: a poligráfos vizsgálatot is vállalja, hogy kiderüljön, nem ok nélkül ütötte meg a férfit.

SZA

Borítókép: A májusi előkészítő ülésen L. B. részben ismerte el a bűnösségét | Fotó: KM-archív