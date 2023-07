– A trend nem változik, és a módszer is csak annyiban, hogy az elkövetők egyre kifinomultabbak, jól feltérképezik a helyszínt, a környéket – mondta dr. Szendrei-Kökényesi Anikó alezredes annak apropóján, hogy a nyári hónapokban, a szabadságolások idején megnő a betöréses lopások száma, hiszen a hosszabb időre üresen és védtelenül maradt ingatlanok vonzzák a betörőket. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetőjével és Oláh János alezredessel, kiemelt főelőadóval többek között arról beszélgettünk, hogyan védhetjük meg az otthonunkat és értékeinket, de vannak iskolapéldák, amikből hamar kiderül, hogy egy kis odafigyelés is milyen sokat számít.

A Papp család boldogan, élményekkel feltöltődve tartott haza 10 napos görögországi nyaralásából. A repülőtérről elindulva már alig várták, hogy belépjenek szeretett otthonukba. A bejárati ajtón még semmi nem utalt a bent őket fogadó látványra. A nappaliban nyoma sem volt a tévének, hifinek, a gyerekek Xboxának, a fiókok kihúzogatva, a tartalmuk a földre szórva, lába kelt az ékszeres doboznak és a fiókba az utazás előtt hanyagul bedobott forintoknak is.

– Földbe gyökerezett a lábunk, szóhoz sem jutottunk a döbbenettől. Ide-oda kapkodtuk a szemünket, szorongattuk a bőrönd fülét, és csak azt tudtuk hajtogatni, ez egy rossz álom, és hamarosan felébredünk – mesélte el történetüket az édesapa. – A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a betörők a nyitva hagyott pinceablakon jutottak be, és a teraszajtót kinyitva a hátsó, szomszédoktól is távoli, nem belátható kiskapun távoztak. Volt biztosításunk, a kár részben megtérült, bár a tetteseket és értékeinket nem találták meg, mégis a feleségem fogalmazta meg a legjobban: az igazi baj az, hogy az otthonunkba, a menedékünkbe, a legintimebb szféránkba tolakodtak be vadidegen emberek. Két napig képtelen volt itthon aludni, aztán lassan helyreállt az életünk, és drágán, de megtanultuk, hogyan védjük meg a sajátunkat. Amitől mindig ódzkodtunk, még riasztót is beszereltettünk és leltárt készítettünk minden vagyontárgyunkról – mesélte a tanulságokat a kétgyerekes családapa.

Legyen egy jó szomszéd!

– A betörők számára kézenfekvő bemenni olyan helyre, amit őrizetlenül hagytak, amelyiken látszik, hogy napok óta nem járt a házban senki, ahol a legkisebb a lebukás kockázata – említette dr. Szendrei-Kökényesi Anikó alezredes, aki szerint a legfontosabb minimalizálni annak az esélyét, hogy bárki áldozattá váljon. – Az első és legfontosabb alapelv: soha ne hagyjuk őrizetlenül a házat! Mindig legyen olyan családtag, szomszéd, aki ránéz a lakásra, ellenőrzi, hogy minden sértetlen és érintetlen, kiüríti a postaládát, hiszen az abból kikandikáló újságok, levelek árulkodnak arról, hogy napok óta nincs otthon senki – magyarázta az alezredes. – Az sem baj, ha bemegy este a házba, felkapcsolja a villanyt, de akár a mi ingatlanunk elé is parkolhat – adott tanácsot a bűnmegelőzési osztály helyettes vezetője.

A mondatot folytatva Oláh János praktikaként említette: egy mozgásérzékelő vagy időzítő kapcsoló kiváló arra, hogy világosságot csináljon. Figyeljünk arra is, ha házhoz rendeljük az ételt – ez elsősorban nyugdíjasoknál gyakori –, akkor ne árválkodjon ott a kerítésen, mondjuk le arra az időre, amíg biztosan nem leszünk otthon.

A nyári időszakban is hívogató, csalogató a betöréses lopásra szakosodott egyéneknek, ha udvaron kint hagyott eszközöket, gépeket látnak, a nyitott garázskapu is árulkodhat arról, mit tartanak bent.

Percek alatt végeznek

– A kaput, ajtót akkor is csukjuk be, ha otthon vagyunk, ha pedig elmegyünk hazulról, a legkisebb ablakot se hagyjuk még bukón se nyitva, mert a bűnözők pillanatok alatt kinyitják azt, és már bent is vannak a házban – utalt arra Oláh János, hogy ezeket a bűncselekményeket nagyon gyorsan követik el, perceken belül szedik össze az értékeket, pontosan tudják, hogy az emberek otthon hol rejtik el a pénzt, ékszert. A világháló minden lehetősége mellett az ellenségünk is lehet, éppen ezért ne posztoljuk ki, hogy mikor, hová és mennyi időre utazunk el, még rosszabb, ha az otthonunkról is osztunk meg képeket, mert így pontosan beazonosíthatóvá válik.

– Bírjuk ki, és csak a hazaérkezés után számoljunk be az élményeinkről – hangsúlyozta az alezredes, aki azt javasolja, az értékeinkről készítsünk házi leltárt, fotózzuk le azokat. Sok készpénzt soha ne tartsunk a lakásban, főleg nem a fehérneműs fiókban, vagy ahogy az idősebb emberek szokták, a dunyhahuzatok alatt. – Akit mégis az nyugtat meg, ha van otthon készpénz, akár páncélkazettát is vehet, kialakíthat olyan rejtekhelyet, ahol a betörők nem fogják keresni – fogalmazott a kiemelt főelőadó.

A szakemberek érzékelnek egyfajta tudatosságot, egyre inkább megtanulunk vigyázni a sajátunkra, de még mindig azok a legmegfontoltabbak, akik már áldozatok lettek és meglopták őket.

– Amíg nem történik baj, óvatlanabbak az emberek. Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy velünk ez soha nem történhet meg, az én házamba biztosan nem törnének be, mert ez rossz tanácsadó, eltereli a figyelmet az önvédelmi képességünk erősítéséről, ami legtöbbször nem is igényel különösebb befektetést, csak figyelmet, körültekintést – mondta az osztályvezető helyettes. Hozzátette: ha jelentősebb értéket tartunk otthon, szánjunk pénzt a biztonságra, a riasztó, a rács jó megoldás, de a redőny vagy a szúnyogháló nem véd a betörőktől.

Figyeljünk egymásra!

A rendőrség a lakatlan házak ellenőrzésére, biztonságára külön tervet készített, nagy figyelmet fordítanak erre, amibe a polgárőröket is bevonják.

– Sok vármegyében, településen jól működik a SZEM, azaz a Szomszédok Egymásért Mozgalom; figyelnek egymás értékére, hogy mikor érkezik idegen ember, soha korábban nem látott gépkocsi a faluba. Megjegyzik az autó típusát, rendszámát, az idegen főbb ismertetőjegyeit, s ha bűncselekmény történik, akkor így sokkal könnyebb az azonosítás, a tettesek elfogása. Az is lehetőség, főleg a kisebb településeken, hogy szólunk a polgárőrnek, a körzeti megbízottnak, hogy mikor nem leszünk otthon, s megkérjük, járőrözés közben forduljanak el arra, nézzenek szét a portánk környékén.

– Ha megtörténik a baj, a legfontosabb, hogy a helyszínt érintetlenül hagyjuk, és azonnal értesítsük a rendőrséget. Ha összemászkáljuk a lakást, elkezdünk mi is kutatni, elvesznek azok a nyomok, amelyek alapján azonosítani lehetne az elkövetőket és eredményesen befejezni a nyomozást – hangsúlyozta az osztályvezető-helyettes.