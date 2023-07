Olyan bűnügyes nincs a világon, aki ne hallott volna már gyanúsítottól abszurd magyarázatot, és az sem titok, hogy dörzsölt zsaruk is meglepődnek egy lila ködös indokláson. Július közepén új fejezettel bővült e legendárium nyíregyházi adattára.

– A nyomozó kollégák 13 kerékpárt találtak V. Gábor otthonában, illetve a belső udvaros ingatlan területén lévő lakrészhez tartozó tárolóban. Ebből hét bicikli volt a férfi lakószobájában, és azokról is azt mondta, nem tudja, hogy kerültek oda egy kivételével, amelyről azt állította, a sajátja – foglalta össze Gombos Andrea százados, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság betörési és járműfelderítési alosztály kiemelt fővizsgálója, hozzátéve, valóban csak 12 bringáról derült ki, hogy lopott.

– Még nem találkoztam olyan kerékpárlopásos esettel, amelyben az elkövetőnek fogalma sincs arról, miként került hozzá egy raklapnyi bicikli. Vallomást nem tett, de az tudatosult benne, hogy lopott kerékpárokat raktározott. Annyit mondott, hogy pszichés probléma okozhatott nála emlékezetkiesést, amin azért is lepődtem meg, mert a lopásokhoz célszerszámokat használt: erővágó és imbuszkulcs is volt nála. Elkövetés közben utóbbival állította magasabbra az elvitt bicikli ülését. Ő ugyanis átlagon felüli magasságú, és gyors azonosítása is ennek a jellegzetességnek volt köszönhető.

Július második hetében érkezett az első bejelentés, a következő hétvége után pedig egyszerre hatan tettek feljelentést. Mindannyian a nyíregyházi Búza tér egyik szórakozóhelye melletti, közterületi tárolóhoz lakatolták a kerékpárjukat, melyeknek az éjszaka során nyoma veszett.

– Több térfigyelőt felállítottak a környéken, még ennek a sörözőnek is van külső, biztonsági kamerája. Kollégákkal néztük át a felvételeket, és szinte mindegyiken kiszúrtuk az elkövetőt – idézte fel Gombos Andrea. – Hamar felismertük, hogy egy átlagosnál magasabb, vékony testalkatú férfiról van szó. Ezt nem lehetett nem észrevenni, mert a zár levágását követően mindegyik kerékpárnak állított az ülésmagasságán.

A sötét miatt az arcát nem lehetett jól látni, és igyekezett is a növényzet takarásában állni, de a legjobb felvételeket minden kollégának megmutattam, hátha valakinek volt már vele dolga, és emlékszik rá. Ez bejött, mert a nyomozó Lobosóczki Ádám főtörzsőrmesternek nemcsak ismerős volt, hanem rá is vágta, hogy szerinte ez V. Gábor. Kapcsolaton belüli erőszak gyanúja miatt intézkedett vele szemben, amikor még járőrként szolgált, és az is beugrott neki, hogy a férfit nem a bejelentett, nyíregyházi lakcímén lelték fel. Tartózkodási helye a nyilvántartásunkba is bekerült, és bár a térfigyelők felvételei alapján csak akkor kezdtük meg útvonalának a lekövetését, az már látható volt, hogy a lopások után arrafelé kerekezett.