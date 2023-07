Július közepéig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 246 helyszínen keletkezett szabadtéri tűz, amely több mint 73,6 hektár területet érintett. -olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalon.

322 tűzoltó jármű vonult az adott helyszínekre. Az idei, térségbeli szabadtéri tüzek nagyobb része az erdő- és mezőgazdaságot érintette, 112 esetben erdő- és vegetáció tűz miatt vonultak a tűzoltók. A tűzesetek mintegy fele a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén történt, így legtöbbször a nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak adott munkát a szabadtéri tüzek felszámolása.

Kigyulladt munkagép miatt egyszer riasztották a tűzoltókat: április 24-én egy traktor gyulladt ki Nyíregyháza külterületén, Nyírjes tanya közelében. A traktor már teljes terjedelmében égett, mire a nyíregyházi hivatásos tűzoltók kiérkeztek a helyszínre. A tűzoltók négy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Bár az idei, csapadékosabb évben kevesebb szabadtéri tűz keletkezett, mint egy évvel korábban, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene a betakarítási munkák közben odafigyelni a tűzmegelőzésre. A katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, hanem az évről évre előforduló hibák kiküszöbölése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára. Továbbra is fontos a munka megkezdése előtt ellenőrizni a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet. Az üzemanyag-ellátó és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelésére, valamint a kombájnok földelésére, a munkagépek tisztán tartására.