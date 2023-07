A nyár a szabadtéri rendezvények, falunapok, fesztiválok ideje, azonban azt is tapasztaljuk, bárhol és bármikor lecsaphat a vihar, villámlásokkal, erős, akár 80-90 kilométer per órás sebességű széllel teheti tönkre a jó hangulatot. Nem véletlen, hogy a nagyrendezvények szervezése komoly előkészületeket igényel a szervezőktől, erről is beszélgettünk Rutkai-Dér Viviennel a katasztrófavédelem sajtószóvivőjével, aki elmondta azt is, lehet -e grillezni az erkélyen. Mire jó a vész-applikációról, és hogy nyáron is előfordulhat-e szén-monoxid mérgezés.