Készpénz, telefon

A férfit tavaly augusztusban a helyi kórházban kezelték. A hajnali órákban észrevette, hogy a szomszédos kórteremből kiment egy beteg, és az éjjeliszekrényéből 1500 forint készpénzt vett magához. Reggel nyolc óra körül, a folyosón lévő hűtőszekrényből magához vette egy betegtársa reggelijét, valamint egy 40 ezer forint értékű gyógyító hatású olaját is, majd később ugyanennek a betegnek az ágya mellett elhelyezett 8 ezer forintját is. A sértett észlelte a gyógyító olaj eltűnését, emiatt kiabált is, mire a vádlott visszavitte neki azzal, hogy ő találta meg, ami természetesen nem volt igaz. Délelőtt a férfi bement egy másik kórterembe, ahol egy magatehetetlen állapotban lévő betegtársa feküdt, és akinek az éjjeliszekrényéből a telefonját és némi készpénzt lopott el, sőt lehúzta a gyűrűjét is. Ekkor hívták ki a rendőröket, ugyanis a beteg élettársa észlelte a dolgok eltűnését, majd megcsörgette a telefont, ami a vádlott kórtermében kicsengett.

Öt év is kiszabható

Az ügyészség két rendbeli lopás vétségével és egy rendbeli kifosztás bűntettével vádolja a férfit. A kifosztást az különbözteti meg a lopástól, hogy nem csupán elveszi a sértett értékeit a tolvaj, hanem védekezésre képtelen sértettől – jelen esetben egy magatehetetlen betegtől – veszi el azokat. A lopásért két év, viszont a kifosztásért már öt év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság egy év börtönbüntetésre ítélje a férfit, ha beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását – tette hozzá a szóvivő. KM