A közlemény szerint a tűz egy több méter magas szemétrakatban, kétezer négyzetméternél is nagyobb területre terjedt ki; kommunális és szelektív hulladék, elsősorban papír és műanyag égett.

Az égő rakat mellett lévő hulladékcsarnokban szervizszekrények gyulladtak ki, ezt a tüzet már vasárnap délután eloltottak az egységek.

Az oltást a nyíregyházi, a nyírbátori, a hajdúnánási, a nyíradonyi, a debreceni, a kisvárdai és a mátészalkai hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók végezték a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, vízágyúk és vízsugarak, munkagépek segítségével - írták.

Az egységek jelenleg utómunkálatokat végeznek - tették hozzá.

A katasztrófavédelem közleménye:

Másfél nap alatt, kedd kora reggelre oltották el a tüzet Nyíregyházánál, annál a külterületi hulladéktelepen, ahol vasárnap délután keletkezett tűz. Kezdetben ezer négyzetméteres területet érintettek a lángok, amelyek egy hulladékcsarnokra, abban szervizszekrényekre is átterjedtek, azt a tüzet rövid időn belül eloltották az egységek. Vasárnap késő délutánra már kétezer-ötszáz négyzetméteren égett a kommunális és szelektív szemét. A nyíregyházi, nyírbátori, hajdúnánási, nyíradonyi, debreceni, kisvárdai és mátészalkai hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók, több mint ötven beavatkozó a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízágyúval és vízsugarakkal oltották a lángokat és védték a közeli épületeket vasárnap. Az oltási munkálatok nagy erőkkel, folyamatosan zajlottak vasárnap éjszaka, hétfőn egész nap és kedd hajnalban is. A még nem égő szemét elszállításában a hulladéktelep munkatársai teherautókkal, munkagépekkel segítettek. A helyszínen, valamint lakott területen is folyamatosan végzett méréseket a katasztrófavédelmi mobil labor, egészségre ártalmas koncentrációt nem mértek veszélyes anyagokból. A katasztrófavédelem tűzeseti helyszíni szemlét végzett.

- MTI -