A városban több száz épületet, elsősorban családi házak tetőszerkezetét rongálta meg a hirtelen lezúduló jégeső július 20-án, amely után 183 hivatásos tűzoltó és 101 önkéntes beavatkozó dolgozott a kárhelyszíneken. Bár a vihar csütörtökön délután érkezett, a kárfelszámolás még július 23-ig eltartott. A helyszínen a szabolcsiak mellett, a szomszédos vármegyék tűzoltói, valamint rengeteg önkéntes segítette a munkát.

Egy nagyecsedi család rendkívüli háláját osztotta meg a közösségi média felületén. Egy záhonyi csoportban számolt be arról, hogy mennyire hálás a segítségért, remélve, hogy onnan mihamarabb eljut a köszönetnyilvánításuk a Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrshöz:

„Szeretnék köszönetet mondani a záhonyi tűzoltóság munkatársainak! Sajnos neveket nem tudok, egyikőjük az biztos, hogy János. Június 21-én érkeztek meg egy nagyecsedi viharvert házhoz, amit 1 kívánság előzött meg, idézem: „Legalább 1 ember kellene még”. Ezután 1 perc sem telt el 6 derék úr jelent meg, akik biztosan már jó pár helyen feltették az akkori aktuális kérdést: Tudunk valamiben segíteni? Szuper kis csapat volt, minden elismerésem és tiszteletem az övék. Nem találtam konkrét oldalt, ami hozzájuk vitt volna, csak önöket, esetleg ha továbbítanák részükre, ezer hála és köszönet az emberfeletti munkájukért és hozzáállásukért!” Nagyecsed,(cím) kívánságos család. Köszönjük!”

Tisztelettel jelentjük: az üzenet célba ért, megkapták a záhonyi tűzoltók.

Bár a tűzoltói hivatással az azonnali segítségnyújtást is vállalják, mégis felemelő érzés, ha értékelik a munkájukat! Amellett, hogy számukra is jól esik a dicséret, a családtagjaikat is büszkévé teszi, ha egy ilyen köszönetben felismerik saját hozzátartozójukat, mint ahogy ezt tette a hozzászólásában „János” felesége is.

Ezúton szeretnénk mi is megköszönni a pozitív visszajelzést! Köszönjük! - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.