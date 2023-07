– Leültem egy padra, ott folyt el a magzatvíz. Felálltam, és elmentem egy tujás, bozótos részre a kosárpálya mögött – de már nem emlékszem, pontosan hová. Letoltam a nadrágomat, s megszületett a gyerek. Felsírt és mozgott, de hogy milyen állapotban volt, nem tudom, mert nem mertem megnézni – ezt mondta a helyszíni kihallgatásán P. E. A., akit azzal vádolnak, hogy 2021 áprilisában megölte újszülött gyerekét.

Letette egy asztalra

A Nyíregyházi Törvényszék dr. Stál József vezette tanácsa hétfőn egy genetikai, illetve két orvosszakértő véleményét ismerte meg, majd bemutatták a 2021 novemberében készült helyszíni szemle videófelvételét. Ez utóbbi a Bujtosi tó partján készült – a nyomozás azt követően indult el, hogy egy kutyasétáltató a városligetben egy méhlepényt talált. A test nem került elő, ám azt kiderítették, hogy egy olyan nyíregyházi asszony az anya, aki az élettársával két gyereket nevel. A nő 2020 októberében orvosnál is járt, de miután megállapították, hogy terhes, nem kereste fel a védőnőt, sőt, a párja előtt is titkolta, hogy gyereket vár. Az asszony a nyomozóknak elmondta: amikor a gyerek megszületett, egy körömvágó ollóval vágta el a köldökzsinórt és később, miután egy kicsit jobban lett, levette a pulóverért, abba csavarta bele az újszülöttet. P. E. A. megmutatta azt a szalonnasütő mellett lévő, a játszótér közelében lévő asztalt is, amire az újszülöttet tette – kirendelt védője, dr. Mészáros Dávid szerint azért nem rejtette el, mert bízott abban, hogy valaki megtalálja és gondjaiba veszi a csecsemőt.

Az egyik nyomozó megkérdezte, a gyerek mozgott-e, amikor magára hagyta, mire azt felelte: nem emlékszik. Mint mondta, nem találkozott senkivel, azt sem tudja, mennyi idő telt el. – Nagyon megijedtem, nem tudtam gondolkodni, azt sem tudom, hogy értem haza – mondta el akkor az asszony, aki a májusi előkészítő ülésen kijelentette: érdemi kérdésekre nem válaszol, kirendelt védője útján pedig jelezte, hogy nem vesz részt a tárgyalásokon.

Néhány óra telt csak el

A hétfői tárgyaláson elhangzott: az igazságügyi boncszakértő a szövettani elemzésből azt állapította meg, hogy a gyermeket világra hozó nő a terhessége harmadik trimeszterének közepén járhatott, a nagy kiterjedésű véralvadék pedig idő előtti lepényleválás következménye lehetett. Mivel a szövet nem volt bomlott állapotban, arra a következtetésre jutott, hogy a szülés legfeljebb néhány órával az előtt történt, hogy a méhlepényt megtalálták.

Benne volt a rendszerben

A genetikai szakértő lefagyasztott állapotban kapta meg a méhlepényt, és azért tudta megállapítani, hogy ki az anya, mert P. E. A. biológiai mintája már szerepelt az adatbázisban. 2016. május 30-án ugyanis az egyik nyíregyházi gimnázium mosdójában az asszony gyereket szült, és olyan erősen vérzett, hogy miután a kollégái értesítették a mentőket, kórházba került. Néhány nappal később a szennyvízcsatornában megtalálták a méhlepényt és a köldökzsinórt, az újszülött testét viszont nem: az asszony azt mondta, hogy halva született, s bedobta egy kukába. Mivel a csecsemő a szeméttelepre került, és nem találták meg, nem lehetett megállapítani, valóban halva született-e, ezért a nyomozást lezárták. Az asszony DNS-e azonban bekerült a rendszerbe, így a Bujtoson talált méhlepényt vizsgáló genetikus egyezést talált, ami a szakértői vélemény szerint „rendkívüli mértékben alátámasztja, hogy P. E. A. az anya”. Azt is megállapították, hogy a nő kisfiút szült, míg az apa kilétére egy következő vizsgálat derített fényt. A nőnek az élettársa mellett egy szeretője is volt – a placentából kimutatták, hogy a gyerek apja az asszony élettársa volt. A férfi egy korábbi tárgyaláson azt vallotta, nem tudott a nő terhességéről, de hogy miért nem beszélt róla neki az asszony, nem igazán értette.

A tárgyalás további szakértők meghallgatásával folytatódik.

SZA