Döbbenet 1 órája

Rabszolgaként dolgoztatta ismerősét, de volt, hogy meg is verte (videó)

Nyolc és fél évre kerül fegyházba az a brutális férfi, aki szinte rabszolgaként dolgoztatta ismerősét Nagykállóban. A házigazda egy istállóban szállásolta el a beteg férfit, elvette a pénzét és csak cigarettát és ennivalót adott neki. De többször volt példa arra is, hogy megverte a megfélemlített férfit, ha nem jól dolgozott. Korábban mindent tagadott, most azonban jogerősen is elítélte a bíróság.

Forrás: Forrás: tenyek.hu

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!