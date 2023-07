Kállósemjén 43 perce

Tisztelet a kállósemjéni önkéntes tűzoltóknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a kállósemjéni egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Bednárik Mónika Bednárik Mónika

Forrás: ÖTE, katasztrófavédelem

Hosszú ideje jelentős anyagi kárral járó tűzeset nem fordult elő Kállósemjénben A Kállósemjéni Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada őrzi a mozgalom szellemiségét, és tesz a tűzesetek megelőzéséért is. 120 éve nyújt segítséget a bajban lévőknek Kállósemjénben civil alapon nyugvó tűzoltó szervezet, hiszen 1903-ban alakult meg a Kállósemjéni Tűzoltó Testület. Az ÖTE tevékenységét a 1980-as évek végén szakította meg, majd 1997-ben újjáalakult. Az újraszerveződött ÖTE akkori vezetője Auxi János nyugalmazott tűzoltóparancsnok lett, a tagok létszáma 10 fő volt. Fontos a megelőzés Magukénak vallják a több mint egy évszázados tűzoltó mozgalom szellemiségét és céljait, elsődleges feladatuknak pedig a tűzesetek megelőzését tekintik, valamint a hagyományok őrzését is. Prevenciós tevékenységük eredményességét igazolja, hogy hosszú ideje jelentős anyagi kárral járó tűzeset nem fordult elő a településen, ami az önkéntesek munkáján túl a lakosság fokozott odafigyelésének is köszönhető.

Tisztelet a kállósemjéni önkéntes tűzoltóknak Fotók: ÖTE, katasztrófavédelem

Többször avatkoztak be az elmúlt évtizedekben kisebb szabadtéren keletkezett, főként nádastüzeknél. Közreműködtek közúti balesetek műszaki mentéseinél. A közelmúltban legtöbb munkát az időjárási viszontagságokból eredő viharkárok felszámolása jelenti. A szélsőséges időjárás okozta fakidőlések, ágak leszakadása az úttestre, a lakosság pincéiben összegyűlt csapadékvíz szivattyúzása adja a legtöbb feladatot. Szent Flórián-napi mise A hagyományőrzés is fontos feladatuk: 2010 óta Kállósemjén ad helyszínt a tűzoltók védőszentjének tiszteletére felajánlott, Szent Flórián napi misének és az azt követő vendéglátásnak, amelyen a vármegyebeli hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egyaránt részt vesznek. Az elmúlt években egy egymásra figyelő, összeszokott csapat alakult ki, ahol fontos a bajtársiasság, az összetartozás-érzés elmélyítése, ahol figyelnek arra, hogy az egyesületben töltött idő amellett, hogy társadalmilag hasznos, közösségileg is értékes legyen. A Gyulai Ferenc elnök és a Molnár István parancsnok által vezetett egyesületben az utánpótlás-nevelés érdekében fontosnak tartják, hogy a község fiataljaiban kedvet ébresszenek az önkéntes munkára, és örömmel fogadnak mindenkit, aki érdeklődik a tagság iránt. Mindig számíthatnak rájuk A tagságukban többen rendelkeznek felsőszintű szakmai végzettséggel, a tagok több mint felének alapfokú tűzoltó képesítése van, a szaktevékenységhez szükséges alapvető felszerelések rendelkezésre állnak, de a védőfelszerelések tekintetében van még hova fejlődniük, hogy biztonságban végezhessék az önként vállalt feladatot. Az elmúlt években átemelő- és zagyszivattyúval, áramfejlesztővel, motorfűrésszel kézi keresőlámpákkal és egyéb eszközökkel gazdagodott gép- és eszközállományuk. Példaértékű a helyi önkormányzat támogató hozzáállása is. Ezt viszonozva az ÖTE az önkormányzati rendezvényeken, így családi és falunapokon rendszeresen lát el biztosítási feladatokat. 2002-ben a Balkányban rendezett tűzoltó versenyen 20 csapat közül a 6. helyen sikerült végezniük, majd 2008-ban már az új elnök, ifj. Csernyák József vezetésével megyei versenyeken is eredményesen indult az egyesület. 2014-ben Kovács István elnök vezetésével a megyei tűzoltó versenyen Honda 1300 liter/perc felnőtt kategóriában I. helyezést értek el. Manapság nehéz összeegyeztetni a munkát, a magánéletet és az önkéntes tevékenységet, ám a Kállósemjéni ÖTE a bajban mindig számíthatott tagjaira, akik sokszor családjuk, pihenésük terhére vállalták az anyagi juttatással nem járó munkát. Bíznak abban, hogy tűz- és káreset nélkül tölthetik mindennapjaikat a helyiek és környékbeliek, de ha baj van, akkor a Kállósemjéni ÖTE segítségére a továbbiakban is számíthatnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!