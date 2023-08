Több tetőről is lerepültek a palák és leszakadtak a redőnyök, akkora vihar pusztított kedden a szabolcsi Tisztabereken. A helyiek azt mondták, hogy a gyerekek sírtak, annyira féltek az ítéletidőben. Az egyik utcában alig maradt ép tető, az ott élőknek most segítségre lenne szükségük. Kótajon is nagy gondot okozott a vihar, házra és kocsikra dőltek a kicsavarodott fák.

