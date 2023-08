Az emberi hiszékenyég a legveszélyesebb és legrosszabb tanácsadó, mert meggondolatlanságra készteti az embert és bizalmat ad ott is, ahol nem lenne szabad – foglalta össze egyetlen mondatban Oláh János alezredes, miért fordulhat még most is elő, hogy naponta érkeznek be- és feljelentések a rendőrségre online csalások miatt.

A megtévesztés mesterei

– Legutóbb egy banki alkalmazottnak álcázott csaló tévesztett meg sikeresen egy idős asszonyt, szerencsére ő bejelentést tett, azonban nagyon sokan, amikor rájönnek, hogy becsapták, megkárosították őket, inkább a szégyen miatt hallgatnak, nem merik bevallani, hogy belesétáltak a csapdába. S ez nem csak az ilyen ügyek sértettjeire jellemző, hanem azokra is, akik tündérálmot kergetve úgy hiszik el a nagy és igaz szerelmet, hogy soha még fényképen sem látták az illetőt, és még pénzt is utalnak nekik, olykor milliókat – sorolt eseteket a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelet főelőadója.

– Azt sem szívesen vallja be sok ember, hogy olyan e-mailt kapott, amiben egy nyereményjáték fődíjával ámították, de előtte még pénz átutalására kérték, s ő ezt teljesítette. Vagy a banki adatai megadására szólították fel, más esetben hatalmas, 80-100 százalékos hozamot adó befektetés ígéretével tévesztették meg, és sajnos a hamis sms-ekkel is képesek a csalók áldozatokat szedni nap mint nap – folytatta a felsorolást dr. Szendrei-Kökényesi Anikó alezredes, a bűnmegelőzési osztály helyettes vezetője, aki gondolkodásra, megfontoltságra, egészséges gyanakvásra kért mindenkit.

– A kedvesség, a rámenősség, a behízelgő modor, a meggyőzés, a figyelem elterelése számos olyan eszköz a csalók kezében, amit kiválóan megtanulnak és jól alkalmaznak. A telefonos csalók nagy fegyvere, hogy nem hagynak időt a gondolkodásra, sürgetik a kiszemelt áldozatot, hogy milyen adatokat adjon meg azonnal, mert különben elveszíti a pénzét – utalt az árulkodó jegyekre az alezredes, azonban úgy tűnik, nem tanulnak mások hibájából az emberek. A saját kárukra van szükség, hogy még egyszer ne lehessenek áldozatok, ám ezért nagyon sokszor nagy árat fizetnek.

Árulkodó apró eltérések

Egyre gyakoribb, hogy a magát banki alkalmazottnak kiadó bűnöző éppen arra hivatkozik, hogy pontosan a csalóktól akarja megóvni az ügyfelet, pontosan azt hiteti el, hogy ő a védelmező – magyarázta a módszer lényegét Oláh János. – Nagyon élethűen, nagyon jól adják elő a történetet, fegyver ellenük, ha megtanuljuk, bevéssük az agyunkba, ha a bankból hívnak minket, soha nem kérik a bankszámlaszámunkat, a kódunkat, ahogy arra sem kíváncsiak, mennyi pénz van a számlánkon, mert az igaz banki ügyintéző ezeket pontosan tudja és látja. Amikor ilyen hívást kapunk, egyszerűen tegyük le a telefont és hívjuk fel mi a bankunkat, vagy ha van időnk, menjünk be személyesen.

– Ugyancsak gyakori, hogy csomag érkezéséről kapunk értesítést, noha semmit sem rendeltünk. Az igazi cég emblémájára megtévesztően hasonlító logó tulajdonképpen elterelés. Ilyen esetekben azt tanuljuk meg, programot kérésre nem telepítünk, és bankszámla adatokat soha nem adunk meg. Egyébként az ilyen sms-ek, e-mailek szövegezése, a helyesírási hibák sokasága már önmagában árulkodó lehet, ha ezekre figyelünk, elkerülhetjük, hogy megszerezzék a pénzüket – mondta az osztályvezető helyettes, és megjegyezte: a bankok, pénzintézetek hivatalos és biztonságos honlapján mindig olvasható a https:// és általában lakattal is jelzik a weboldal megbízhatóságát. Az áloldalakon ezek nincsenek meg! – Sokan már a baj bekövetkezte után ismerik el, hogy ők látták ezeket az apró eltéréséket és mégsem kaptak észbe, csak utólag – mondták a tapasztalatokról a szakemberek, akik azt tanácsolják, ha interneten vásárolunk, válasszuk az utánvételt, egyre többen pedig külön számlát nyitnak a netes vásárlásaikra, mert ha bármi baj van, sem a főszámlájukhoz, sem a megtakarítási számlájukhoz nem férhetnek hozzá.

Törölje az e-mailt!

Zsaroló e-mail is érkezhet az elektronikus postafiókunkban, amiben arról olvashatunk, hogy megszerezték adatainkat, fényképeinket, s ha nem fizetünk, ezeket nyilvánosságra hozzák.

– Ha ilyen üzenetet kapunk, semmiképpen ne tegyünk eleget az elkövetők követelésének. A fenyegetés ellenére a feladó nem rendelkezik személyes adatainkkal, az e-mailt tömegesen, címlisták alkalmazásával – és nem egyedileg, célzottan – küldik ki, bízva abban, hogy minél többen megijednek a fenyegetéstől. Az ilyen elektronikus üzenetet végleges töröljük, és semmiképpen se válaszoljunk rá, ne vegyük fel a kapcsolatot a feladóval – említett újabb megtévesztési módszert dr. Szendrei-Kökényesi Anikó, aki hangsúlyozta: ha online csalás áldozatai lettünk azonnal értesítsük a rendőrséget, így lehet még hatékonyabban felvenni a harcot a bűnözőkkel, erre szakosodott bűnszervezetekkel, akár a vármegye, akár az országhatáron átnyúlóan is.