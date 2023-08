Mint arról már olvashattak: kedden két nyíregyházi lakásban is megszólalt a CO-érzékelő. A város hivatásos tűzoltóit először egy Szarvas, majd egy Hunyadi utcai társasházi lakásba riasztották. A tűzoltók mérései alacsony értékben mutatták ki a mérgező gáz jelenlétét a lakásokban. A Szarvas utcai ingatlanban gáztűzhely, a Hunyadi utcai lakásban nyílt égésterű gázkazán volt.

Ez is bizonyítja, hogy a szén-monoxid egész évben veszélyt jelenthet, még a nyári időszakban is, és előfordulhat olyan épületekben is, ahol gyűjtőkémény van.

Gyengül a huzathatás

Valamennyi nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, hiszen ha nem jó a szellőzés, ezek a berendezések elhasználják a szoba levegőjét, tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a szén-monoxid – magyarázta a folyamatot Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy.

Rutkai-Dér Vivien



A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette: ahol a helyiségben nyílt láng van a szobában, nem elég néha kinyitni az ablakot, gondoskodni kell az állandó és automatikus levegő-utánpótlásról. Az ajtókba, ablakokba résszellőzőt érdemes tenni, és az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, motoros szagelszívó ventilátor, mobil klíma, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni, mert ezek szintén a lakás levegőjét használják.

Ebben az évben, augusztus közepéig 36-szor vonultak szén-monoxiddal kapcsolatos esethez a térségbeli tűzoltók. Öt ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, és két emberen már nem lehetett segíteni.

Életet menthet az érzékelő

– A nagy hőségben megemelkedhet a szén-monoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égésterméket, nem alakul ki a megfelelő huzathatás. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődhet. Ezért fontos nyáron is egy szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet – hangsúlyozta. A szóvivő elmondta azt is: a katasztrófavédelemhez a CO-szivárgás miatt érkező segélyhívások, bejelentések évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt az otthonukban.



Fontos, hogy az érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni.

Az elhelyezésnél arra figyeljenek, hogy a helyiség magasabb pontjára tegyék, hiszen a szén-monoxid a levegőnél könnyebb, így a helyiség felső részében hamarabb kimutatható a visszaáramló gáz, amit a készülék megbízható módon jelez.

– Az érzékelők idejekorán, hangos akusztikus jellel hívják fel a tulajdonosok figyelmét a problémára akkor, amikor még akár a saját testi épségük kockáztatása nélkül ki tudnak menekülni egy szén-monoxiddal érintett ingatlanból, megkezdhetik a szellőztetést, valamint hívhatják a 112-es számot – tette hozzá Rutkai-Dér Vivien. A bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Kéményellenőrzés

Fontos továbbá, hogy a kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetőek, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes lakossági kéményellenőrzést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására! – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

KM





Illusztráció: katasztrófavédelem