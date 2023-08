A vádirat szerint a fiatalember 2023. április elején szerzett jogosítványt, majd május közepén egyik vasárnap elkérte az édesanyja személygépkocsiját azért, hogy osztálytársával autózhassanak egyet. Ennek során a kora esti órákban Nyírmada felől a 41-es számú főútra akart kihajtani a vádlott, de a tiltó tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget a főúton szabályosan közlekedő másik személygépkocsinak.

A két gépkocsi összeütközött, a sofőröknek nem is lett sérülése, de a vétlen járműben utazó nőnek eltört a karja és zúzódott a koponyája, ahogy a vádlott utasának is zúzódásai keletkeztek.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetésre ítélje a vádlottat és tiltsa el a közúti járművezetéstől is, mert alapvető közlekedési szabályt szegett meg.

- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -