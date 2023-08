A férfit nemrég azonban épp azért tartóztatták le, mert fojtogatta a nőt. A férfi lánya szerint viszont az apja több esetben is önvédelemből támadhatott a feleségére. Most a helyiek azt mondják, hogy a nő nem normális, még a saját kutyáját is a földhöz vágta, amitől az állat elpusztult.- olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.