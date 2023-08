A vádirat szerint a megélhetési gondokkal küzdő, alkalmi munkákból élő férfi előszeretettel választotta ki azokat a társasházakat, amelyeknek a lépcsőházába a nyitott ajtón keresztül jutott be, majd a folyósóról, pincéből bő egy hónap alatt öt kerékpárt is eltulajdonított. A kerékpárokat értékesítette, az értük kapott pénzt pedig elköltötte. A rendőrség több lopott kerékpárt is lefoglalt és visszaadta a tulajdonosának, ugyanakkor az egyik 80.000,- forint értékű kerékpárt a vádlott elrejtette a lopás után a lakóhelye közelében, és amíg másfél óráig vevőt keresett rá, addig azt valaki tőle is ellopta.

Egy másik társasházból tisztítószereket és magasnyomású mosót, míg egy személygépkocsiból akkumulátort lopott a vádlott.

A letartóztatásban lévő férfit az ügyészség soron kívül állította bíróság elé, a bíróság pedig 65 nap elzárásra ítélte. adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.