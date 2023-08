Megdöbbentő videót osztott meg a figyelmetlen sofőrökről a Magyar Közút és a MKIF. Az egyik felvételen ráfutásos balesetet mutatnak be, míg a másikon három sofőr a terelő táblák ellenére hajt be az útépítő munkások közé. Egyikük nekiütközött egy szabályosan közlekedő kamionnak is. A szakemberek szerint egyre több a baleset a türelmetlenség és a figyelmetlenség miatt.

Forrás: tenyek.hu