Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most az újfehértói egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Mentő tűzvédelem, segítségnyújtás és emlékdíj

Az Újfehértó Őrláng Városi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai folyamatosan gyarapítják eszközparkjukat és szakmai tudásukat.

Az egyesület 16 fővel 2019 szeptemberében alakult, akkor még mint Polgárőr Egyesület. A legfontosabb célkitűzésük között szerepelt Újfehértó város közbiztonságának javítása, fenntartása. A Covid-19 világjárvány okozta kényszerhelyzetekben is aktívan részt vettek a város utcáinak fertőtlenítésében, egyéb megelőző feladatok ellátásában, szervezésében. A járvány enyhülésével pedig újra a város közbiztonságára tudtak koncentrálni.