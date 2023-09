Összesen 24 fotó készült Lakatos Gabriella sérüléseiről a tavaly február 8-án megtartott helyszíni szemlén, a kórházban – három nappal azután, hogy korábbi szerelme mind a két szemére megvakította.

A Nyíregyházi Törvényszék dr. Bartha Andrea vezette tanácsa kedd délelőtt dr. Kristóf István igazságügyi orvosszakértőnek tett fel kérdéseket, hogy kiderüljön: az, hogy Gy. Attila a nyakánál fogva felemelte és 25 méteren keresztül vonszolta, illetve hogy befogta a száját és az orrát, okozhatták volna-e a fiatal édesanya halálát.

Azt mondta, részben bűnös

A vádlott és a sértett 2020-ban ismerkedtek meg egymással, ám a kapcsolatuk nem volt kiegyensúlyozott: többször is szakítottak. A nőt tavaly február 5-én azért kereste fel Kemecsén Gy. Attila, mert szeretett volna kibékülni vele. A vádirat szerint kihívta az udvarra, ám összeszólalkoztak, a férfi pedig egy üres telekre vonszolta. Lerántotta a földre, és fojtogatni kezdte. Gabriella védekezett: többször is a férfi ujjába harapott és segítségért kiabált, ezután Gy. Attila rendkívül nagy erővel, puszta kézzel, az ujjaival kinyomta mindkét szemgolyóját a szemgödörből. Az egyik szemgolyójával együtt a szemideget is kitépte, a fájdalomtól a nő elájult. Gy. Attila azt hitte, hogy Gabriella meghalt, ezért, illetve azért, mert a kiabálást meghalló szomszédok megjelentek, elmenekült. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, a rendőrség pedig néhány napon belül elfogta. A kisgyermekes édesanya életét az mentette meg, hogy rövid időn belül megtalálták és kórházba vitték, de mindkét szemére megvakult.

Dr. Halász Ágnes ügyész a februári előkészítő ülésen azt kérte, hogy a többszörös erőszakos visszaeső férfit a bíróság ítélje tényleges életfogytiglani fegyházra. Akkor a bíró, dr. Bartha Andrea kérdésére a vádlott azt mondta, „részben bűnös”. A testi sértést elismerte, de azt nem, hogy meg akarta ölni Gabriellát.

Megemelte a nyakánál, úgy vonszolta

A keddi tárgyaláson dr. Bartha Andrea megmutatta a helyszíni szemlén készült képeket, a szakértő pedig elmondta: legalább hét rendbeli erőbehatás érte a fiatal nőt, akinek az állán, az arcán, a nyakán, a térdén és a combján zúzódások, karcolások, hámfosztások keletkeztek. Ezek egy része körömtől, másik része kis és közepes erejű erőbehatásoktól keletkezett.

Gabriella a vallomásában azt mondta, volt szerelme jobb kézzel megragadta a nyakát, és úgy vonszolta, hogy felemelte, később nagy erővel fojtogatta, majd a tenyerét a szájára és az orrára tapasztotta – a bíró, majd az ügyész, illetve a kirendelt védő, dr. Orosz László is azt szerette volna megtudni, hogy melyek azok a sérülések, amelyek ezeknek megfeleltethetők. Dr. Kristóf István azt mondta, az áll alatti zúzódás arra utal, hogy a nő nyakát egy kézzel ragadta meg a vádlott, és a nőnek több olyan sérülése is volt, ami eredhet vonszolásból.

Nem tartós és nem nagy erejű

– Ha a férfi mind a két kezével nagy erővel és tartósan szorította volna a sértett nyakát, és azzal elzárta volna a nyaki ereket, az vezethetett volna agybénuláshoz, és az oxigénhiány miatt halálhoz, de a sérülések alapján azt feltételezem, hogy a nyakat ért erőbehatás nem volt sem tartós, sem nagy erejű. De ha a nő a vonszolás közben nem védekezett volna, annak súlyosabb következményei lettek volna – tette hozzá a szakértő. Elmondta: az eszméletvesztést okozhatta a nagy fájdalom, de a bolygóidegek ingerlése is.

Gabriella korábban azt mondta, hogy amikor magához tért, borzasztóan fájt a tarkója – a szakértő úgy vélte, ezt okozhatta egy tompa behatás, így akár az is, hogy beütötte a fejét.

A vádirat szerint Gy. Attila a tenyerével befogta a nő orrát és száját – dr. Halász Ágnes arra is kíváncsi volt, hogy ez a cselekmény alkalmas-e halál okozására? A szakértő igennel felelt és azt is elmondta, hogy ellátatlanság esetén, azaz ha a sértett nem került volna rövid idő alatt kórházba, a szem kinyomása közvetett életveszélyt idézhetett volna elő, hiszen fertőzés lépett volna fel.

Az eljárás csütörtökön tanúk meghallgatásával folytatódik.