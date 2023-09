A nőnek több csontja is eltört, megsérült a koponyája, az arcát pedig még műteni is kellett, majdnem belehalt a támadásba. A bíróságon most azt mondta, hogy retteg az eset óta, enni és aludni sem tud. Ha a támadót elítélik, akár három és fél évre is börtönbe mehet. - olvasható és látható a tenyek.hu oldalon.