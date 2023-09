Mint ahogy arról beszámoltunk, tavaly októberben L. B. Tunyogmatolcson volt egy esküvőn, másnap reggel pedig betért egy presszóba, hogy vizet vegyen. A teraszon összeszólalkozott egy férfival, akit többször megütött, és aki koponyaboltozati törést szenvedett. A májusi előkészítő ülésen a vádlott csak részben ismerte be a bűnösségét, így az életveszélyt okozó esti sértés miatt indult eljárás tárgyalással folytatódott: a bíró, dr. Garbóczi Annamária júniusban a vádlottat és a sértettet is kihallgatta. Az ütéseket L. B. elismerte, de azt mondta, volt oka arra, amit tett.

Távol áll tőle az erőszak

– Ásványvízért mentem be, és már kifelé jöttem, amikor az udvaron köptem egyet. A sértett, akivel korábban soha nem találkoztam, utánam szólt és azt mondta: ilyen g... cigányok miatt ült hét évet. Szidta az édesanyámat, és azt mondta, ki kellene irtani az egész fajtámat és a családomat. Felelősségteljes családapa vagyok, van egy beteg kislányom, így amikor ezeket meghallottam, nagyon ideges lettem. Tizenöt éve Írországban dolgozom, mindenben támogatom a családomat. Távol áll tőlem az erőszak, és szeretném tisztára mosni a nevem – fogalmazott.

A tárgyaláson lejátszották a kamerafelvételeket, amelyeken az látszik, hogy az ütésektől a sértett többször elesett, L. B. pedig anélkül hagyta el a helyszínt, hogy megnézte volna, milyen állapotban van a férfi. Mint mondta, nem akart neki sérülést okozni, fel sem merült benne, hogy baja esett: csak akkor tudta meg, hogy súlyos sérülései keletkeztek, amikor a rendőrök kihallgatták.

Fotó: Dodó Ferenc

Nem alkalmaz alpári stílust

– Ne köpködj, nem a cigánysoron vagyunk, viselkedjünk ember módjára: ennyit mondtam neki – ezt vallotta a tárgyaláson a sértett, aki tagadta, hogy kiirtással fenyegette L. B. családját. Úgy fogalmazott: ő ilyen alpári stílust nem alkalmaz. L. B. szerint a sértett nem mond igazat, és megkérdezte, az előzmények miért nem szerepelnek a felvételen. A poligráfos vizsgálatot is vállalja, hogy kiderüljön, nem ok nélkül ütötte meg a férfit – mondta.

A pultosnő rájuk szólt

A vádlott védője, dr. Horváth Attila a júniusi tárgyaláson elfogultságot jelentett be a bíróval szemben – kedd délelőtt már dr. Gunyecz Zoltán hallgatta ki a presszó pultosát, aki jól ismeri a sértettet, hiszen mint mondta, amióta a férfi kiszabadult, szinte minden nap ott van a presszóban. Úgy tudja, azért ült börtönben, mert lelőtt egy vadőrt. A nő szerint a férfi máskor is szóvá tett dolgokat, de a helyiek tudják, hogy ilyen, elnézik ezt neki. Úgy fogalmazott, Pisti majdnem mindig spicces, és időnként vitázik az asztaltársaság tagjaival, de soha nem okoz bajt. Aznap, amikor az eset történt, reggel hétkor már ott volt, 3 darab 3 centest ivott. A fiatalember kifelé tartott, amikor Pisti utánaszólt – a pultosnő szerint kötekedést kezdeményezett. A vádlott meg is kérdezte tőle, a férfi miért viselkedik így? Mire a nő azt felelte neki, hogy ne foglalkozzon vele, másokkal is így szokott. Hallotta, hogy hangoskodnak, rájuk is szólt, hogy hagyják abba, de azt, hogy pontosan mi történt, nem látta, mert a pult előtt lévő fal eltakarta a két férfit – tette hozzá.

Az ügyben várhatóan a jövő héten hirdet ítéletet a Törvényszék dr. Gunyecz Zoltán vezette tanácsa.