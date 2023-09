Több jel is utalhat arra, hogy azok az emberek, akik megjelentek az építkezésünkön csalók vagy kóklerek, akik valójában nem értenek a szakmához vagy csak a pénzünket akarják kicsalni. Az egyszerű kóklereket könnyű megismerni a rendezetlen ruháról, szedett-vedett piszkos szerszámokról, általános rendetlenségről, ami körülveszi őket. A csalókat inkább a mézesmázos stílusuk, és a közismert módszereik buktathatják le.

Gyanakodjunk!

-Ha szerződés nélkül akarják elkezdeni a munkát!

-Ha a vállalkozónak nincs internetes jelenléte, ellenőrizhető referenciái!

-Ha minden összeg három nullára végződik az ajánlatban, azaz csak nagyjából van átszámolva!

-Ha az építési anyagok változásához kötik a munkadíj végső összegét, árgaranciát nem adnak!

-Ha a vállalkozó nagyon sürget minket, nyomás alatt akar szerződést aláíratni velünk!

-Ha azt szeretné, hogy magánszemélyeknek utaljunk. Ezt csakis cég hivatalos számlájára tegyük.

Fontos, hogy fenyegetés hatására nem szabad fizetni!

Legyen résen, vegye észre a baljós jeleket!

Árulkodó árak!

Az emberek többsége nincs tisztában az építőipari árakkal. Ezt a csalók is tudják ezért a piaci árnál akár ötször többet is mondanak, ha látják, hogy a megrendelő nem tájékozott. A megoldás, hogy tudni kell, hogy pontosan mit akarunk, és az mennyibe kerül. Legalább az ismeretségi körben érdemes tájékozódni az árakról, több ajánlatot bekérve kivitelezőt választani, és semmiképpen sem megbízni az első utunkba kerülő iparost. Megismerni az anyagokat, a technológiát, elmélyedni kicsit a témában szintén hasznos. Nagyértékű beruházásoknál, mint egy energetikai korszerűsítés, érdemes felkeresni egy mérnököt, aki különböző megoldásokkal tud szolgálni és nem érdeke egyetlen módszer terjesztése. Kérjük meg, hogy dolgozzon ki különböző koncepciókat, és a kiválasztott megoldásra kérjünk ajánlatot az iparosoktól!

Ha túl alacsony az ár!

Bevett gyakorlat, hogy vevőcsalogató alacsony árat mondanak a megrendelőnek, de nem hangzik el, hogy tulajdonképpen mit nem tartalmaz az ajánlat ezért a pénzért. Később kiderül, hogy például szemétszállítás kimarad a szolgáltatások köréből, és ezt a megrendelőnek kell megoldani, vagy közben kitalálnak plusz munkákat, amelyeket szerintük el kell végezni.

A Plusz Áfa trükk!

Sok vállalkozó elfelejti az ajánlatban az Áfát megemlíteni. Ezzel a csellel szeretnének versenyképes ajánlatot adni. A figyelmetlen megrendelő pedig igencsak meglepődik, amikor eléteszik a végösszeget.

A kóklerek által elkövetett leggyakoribb hibák:

• Szakszerűtlen kivitelezés, javítás

• Szakmai ismeretek hiányából fakadó hibák

• Munkafázisok kihagyása

• Gondatlanságból eredő hibák

• Félbehagyott munkák

• Nem megfelelő anyagok felhasználása

VÉDJE MAGÁT SZERZŐDÉSSEL, SZAKÉRTŐVEL!

1. A megfelelő szerződés fontos, de a vállalkozó kiválasztása is lényeges lépés. Mindenekelőtt bizonyosodjunk meg arról, hogy a kapott árajánlatunk, arra szól, amire kértük és nem másra! Nézzük meg, hogy vannak-e benne bizonytalan dolgok, változó tényezők! Tegyük próbára a szakembert! Kérdés esetén vajon segít-e nekünk az ajánlattevő?

2. Mindig legyen aláírt papír alapú szerződésünk, és abban tisztázzuk a részleteket! Számunkra is jobb, ha látjuk leírva is, hogy mit szeretnénk, ha van időnk átgondolni és megfogalmazni azt. A vita elkerülése érdekében pontosan írjuk le a munkával érintett négyzetmétereket is!

3. Előfordulhat, hogy a körülmények negatív hatásai miatt az ár valamelyest változik. Ilyen egy váratlan áremelkedés az alapanyagok piacán vagy a menet közben kiderülő többlet munkák. Ha ez felmerül, állapodjunk meg a kivitelezővel arról is, hogy milyen okból és legfeljebb mennyivel emelkedhet az ár, és ezt is írjuk bele a szerződésbe!

4. A szerződéseket soha ne nyomás alatt írjuk alá. Ne engedjük meg, hogy a szerződés előtt az udvarunkba behordják az anyagot, elkezdjenek dolgozni. Előre írjuk meg az okiratot egyeztetett időpontban. Aki teheti vonja be ebbe a rokonait, barátait, hogy alaposan átolvassák a dokumentumokat.

5. A folyamatba vonjunk be szakembereket, akik megvédhetnek minket a csalóktól, a silány munkától. Ügyvéddel, műszaki ellenőrrel tartsuk ellenőrzésünk alatt a folyamatokat!

Amennyiben bűncselekményt észlel, vagy bűncselekmény áldozatává válik, hívja a 112-es központi segélyhívó számot!