A Debreceni Ítélőtábla - a vádlott elmeállapotára és beszámítási képességére vonatkozó bizonyítás felvételét követően - az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az ügyészi állásponttal egyezően megállapította az aljas indokból elkövetést is mint minősítő körülményt, rámutatva arra, hogy a végleges szakítás után két évvel és a sértettek közti házastársi életközösség helyreállítása, valamint emiatt a folyamatos sértetti visszautasítás ismeretében szerelemféltésre hivatkozni nem lehet, a vádlott cselekvőségének indítéka a társadalmilag is mélyen elítélendő ok, a visszautasítás miatti bosszú, megtorlás volt.

A másodfokú bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évre emelte fel, továbbá a törvényi előírásra tekintettel végleges kiutasítás helyett, annak időtartamát 10 évre enyhítette.

Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A korábban Magyarországon orvosként dolgozó román állampolgárságú vádlott 2012-ben ismerkedett meg a sértettel, akivel szoros érzelmi kapcsolatba került. Közös jövőt terveztek, ezért a nő elhatározta, hogy felbontja a férjével kötött házasságát. A házasság felbontásának kezdeményezését követően azonban meggondolta magát, elállt válási szándékától és úgy döntött, a férjével szeretne együtt élni és gyermekeiket közösen felnevelni.A vádlott ezt nem tudta elfogadni és folyamatosan – személyesen, telefonon, e-mailben, még a munkahelyén is – kereste, zaklatta, terrorizálta és fenyegette a nőt, aki emiatt már feljelentés tervezetet készíttetett egy ügyvéddel.

A szakítás után két évvel, folyamatos visszautasítás miatt a vádlott elhatározta, hogy sérelmei megtorlásaként megöli a nőt és annak férjét, ezért 2016 nyarán a helyi piacon vásárolt egy forgótáras pisztolyt és hozzá 12 darab töltényt.

Tervének végrehajtása érdekében 2016. augusztus 31. napján – a kora délutáni órákban – gépkocsijával a sértettek házától kissé távolabb leparkolt, onnan kerékpárjával és a nála lévő töltött lőfegyverrel hajtott egykori szerelme családi házához. Amikor a nő hazaért, a vádlott – a még nyitott kapun keresztül – besurrant a ház portájára. Ezt észlelve a sértett segítségért kiabált férjének és beszaladt a házba.

A vádlott követte őt, majd az előtérben előrántotta a fegyverét és azzal a sértett nőt, illetve a segítségkérésre megjelenő férjét közelről egy-egy lövéssel fejbe lőtt.

Ezt követően a vádlott kerékpárjával visszament az autójához, majd mellékutakon Romániába menekült, ahol másnap európai elfogatóparancs alapján fogták el. A lövés következtében a feleség olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Férje életben maradt, azonban sérülése maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást eredményezett. Az elkövetéskor a sértett két kiskorú gyermeke otthon tartózkodott, így az eseményeknek közvetlen részesei voltak.

Az ítélet jogerős - tájékoztatta szerkesztőségünket a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.