A nyomozás adatai szerint a harmincas évei elején járó férfi 2023. szeptember 10-én délelőtt ittasan jelent meg édesanyja lakásánál, és vitt magával 2 liter bort is, melyet közösen el is fogyasztott a nő élettárásával. A két férfi között vita alakult ki, ezért a gyanúsított hazament, a konyhában magához vett egy 9 cm pengehosszúságú kést, és kora délután visszament a sértett lakásába. Ott bement a hálószobába, ahol az ágyon hanyatt fekvő sértettet kétszer mellkason, egyszer nyakon, és további egy alkalommal combon szúrta, illetve a sértett orrát is megvágta - tájékoztatott a főügyészség.

Ekkor ment be a szobába a gyanúsított édesanyja, és párja életveszélyes sérüléseit látva értesítette a mentőket. Eközben a fia elmenekült.

A főügyészség tartva attól, hogy a gyanúsított a felelősségre vonás elől elrejtőzik, illetve attól is, hogy újabb bűncselekményt követ el, a mai napon a letartóztatását indítványozta a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírójánál.