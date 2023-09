– Sajnos, az utóbbi időben jócskán megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek. Alapvetően egy korszerű, remek dolog az e-roller, nagyon praktikus a városi közlekedésben, azonban szükség lenne hozzá megfelelő közlekedési kultúrára is. Azok a bérelhető, zöld színű elektromos rollerek, amelyeket nemrégiben Nyíregyházán is elhelyeztek, legfeljebb 25 kilométeres óránkénti sebességgel képesek haladni. Tehát gyakorlatilag úgy kell tekintenünk rájuk, mint a gyalogosokra. Korlátozzák is ezeket, nem közlekedhetnek például a város főterén, a Kossuth téren, ahogy a város bizonyos útszakaszain sem. Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy 18 év alatti személy pedig nem vehet részt a közlekedésben e-rollerrel. Csakhogy hiába vannak e-rollerekre vonatkozó KRESZ- szabályok, nem mindenki tartja be azokat, ha nem mindenki használja ezeket a bérelhető elektromos rollereket rendeltetésszerűen. Az emberek úton-útfélen megtalálják a ledobott vagy szépen leállított járműveket – magyarázta Bordás Béla.