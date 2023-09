A drónok használata egyre gyorsabban terjed a lakosság körében, a mezőgazdaságban és a fotózás, videózás területén is nagy hasznát veszik az emberek, így nem is csoda, hogy a rendőrség is komoly potenciált látott e pilóta nélküli eszközökben. A közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében a rendőrség is számos területen veti be a forgószárnyas gépeket, országszerte összesen 62 „szolgál” a rendőrség eszközparkjában. A közúti ellenőrzések során is alkalmazzák őket, és bár drónnal támogatott akciók nem váltják ki a hagyományos, személyes rendőri ellenőrzéseket, azokat kiegészítve hatékonyabban léphetnek fel az egyenruhások a szabálytalankodók ellen.

Egy ilyen akciót tartott a vármegyei rendőr-főkapitányság szerda délelőtt, s a szabályszegők keresésébe lapunk is betekintést nyert.

Különösen hasznos a levegőből kémlelni a közlekedőket, és hogy miért, arról Koncz László alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője beszélt lapunknak. Elmondta, bár még csak néhány éve használ a rendőrség drónokat, a hatékonyságuk nagyon hamar bebizonyosodott.

Hatékony és mobilis

– A légtérből figyelve a járművezetőket, vagy egyéb más közlekedőket az eszköz rögzíti a szabálytalanságokat, így sokkal jobb a bizonyító erő, mintha a földről ellenőriztek volna. Ez különösen fontos akkor, amikor az intézkedés alá vont személy nem ismeri el a jogsértést. Azt tapasztaljuk, amint kiderül, hogy felvétel készült egy szabálytalanságról, az állampolgárok elismerik a felelősségüket – ismertette a drónok egyik előnyét az osztályvezető, akitől azt is megtudtuk, ma már a médiában hamar híre megy, hol ellenőrzik a közlekedőket a rendőrök, ezért sokan csak az érintett területeken közlekednek szabályosan.

– A drón rendkívül mobilis, a kezelője gyorsan pozíciót válthat, ráadásul csendes és szinte észrevétlen. Az állampolgárok emiatt nem azon gondolkodnak, hogyan kerüljék el az ellenőrzést, hanem a megszokott rutin szerint közlekednek. Ez sajnos sokszor bírságot eredményez, mert sokan figyelmen kívül hagyják a szabályokat. Az eszköz hatékonyságát a néhány nappal ezelőtti akciónk is bizonyítja: a drón megközelítőleg egy órát volt a levegőben, és ez idő alatt 32 szabálysértést kapott lencsevégre. Ez egyrészt kiváló, hiszen nagyon eredményes munkát végeztünk, másrészről viszont rendkívül elszomorító, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok közlekedési szabálysértés történik a vármegye útjain – tette hozzá Koncz László.

Leleményes szabályszegők

Az alezredes azt is elárulta, a szerdai akció a ROADPOL Safety Days – Közlekedésbiztonsági napok része volt, melynek keretében a biztonsági öv használatát vizsgálták elsősorban a rendőrök.

– Természetesen bármilyen más jogsértés történik, a kollégák annak megfelelően intézkednek, legyen szó tilos jelzésen, esetlen záróvonalon áthaladásról. A szankciók nem maradnak el, ráadásul vannak olyan közlekedők, akik egyetlen manőverrel jogsértések egész sorát képesek elkövetni. Arról is sokan elfeledkeznek, hogy mindezekért büntetőpontok járnak, amiket ha „gondosan” gyűjtögetnek, akkor búcsút mondhatnak a vezetői engedélyüknek. Még mindig rendkívül sok az olyan járművezető, aki nem használja a biztonsági övet, dacára annak, hogy a mai járművek fülsüketítő sípolással jelzik, ha a mentőöv nincs bekapcsolva. Sajnos a leleményesség nem ismer határokat: egyesek a biztonsági öv csatjához hasonló eszközt dugnak a csatba, hogy becsapják az autójukat, míg mások a hátuk mögé kötik be az övet. Mindkét magatartás abszolút érthetetlen, mivel annyi idő alatt, amíg e csalásokat elkövetik akár rendesen is beköthetnék az övet. Azt is sokan elfelejtik, hogy nem elég a passzív biztonsági eszközöket használni, azt szabályosan kell tenni – hangsúlyozta Koncz László.

Rosszul használva mit sem ér

Mint mondta, e biztonsági felszerelések sem érnek semmit, ha rosszul használják őket.

– A gyereküléseknél sokszor látjuk, hogy nem megfelelően kötik be a gyermekeket, az övet nem fűzik be a kialakított nyílásokba. Így hiába helyezik el a gyermeket a biztonsági rendszerben, továbbra is veszélyben van. Rengetegen mondják azt, hogy kényelmetlen a biztonsági övet használni, de ez csak kifogás, magunk és utastársaink életét védjük ezzel az egyszerű mozdulattal, az öv bekapcsolásával – hívta fel a figyelmet az alezredes.

A munka nem áll meg az év hátralevő időszakában sem, a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai folytatják a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket és akciókat.

– Több ROADPOL akció lesz még, ahogy a Csatlakozz kampány is folytatódik, a biztonsági öv használatának ellenőrzése pedig a rendőrök napi feladata. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az eszköz használata, és ennek csütörtökön a Korzó mellett is hangot adunk majd.