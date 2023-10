A gyakorlat helyszínéül a Dancs Lajos Általános Iskola Szatmári utcai telephelye szolgált, amelynek szertárában keletkezett a feltételezett tűz. Annak érdekében, hogy a beavatkozók tudását teljeskörűen felmérjék, a tűz eloltása mellett végre kellett hajtani egy oktató felkutatását, majd kimentését is.

A minősítő gyakorlat célja az volt, hogy a szakmai felügyeletet ellátó hivatásos állomány tagjai meggyőződhessenek a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beavatkozóinak tűzoltási és szerelési készségeiről, helyismeretéről, a málházott eszközök meglétéről és működőképességéről, illetve a tűzoltás vezetőjének felkészültségéről. A minősítő gyakorlatot, az ellenőrző elöljárók várakozásainak megfelelően, sikerrel teljesítették az önkéntes tűzoltók, így újabb egy évre megszerezték a jogosultságot az önálló beavatkozás lehetőségére Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Tiborszállás és Vállaj településeken, őrködve több mint 10.000 ember biztonsága felett.

A minősítő gyakorlatot követően a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Dombrády Gábor tűzoltó alezredes és a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, Lipták Gábor tűzoltó őrnagy összefoglalta az egyesület eddigi tevékenységét és a gyakorlat során tapasztaltakat. Zárásképpen köszönetet mondtak az év során végzett tevékenységükért és kiemelték, hogy az elmúlt időszakban már számtalanszor bizonyították éles eseteknél, hogy nagy szükség van az önkéntes mozgalomra, illetve annak tagjaira.

A Nagyecsed ÖTE 2019 óta jogosult az önálló beavatkozásra. Az egyesület modern laktanyával, egy, a káresetek felszámolására alkalmas Mercedes típusú gépjárműfecskendővel is rendelkezik és az évente megjelenő pályázatok útján fejleszti eszközparkját. Többek között idén júliusban is megmutatkozott az egyesület ereje és kitartása. A települést elérő hatalmas vihar és jeges eső következtében több száz ház vált az elemi csapás áldozatává, és a mostoha körülmények közepette, szabadidejüket feláldozva, napokon át segédkeztek a helyreállítási munkálatokban az ÖTE tagok.

Dombrády Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő, Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Fotó: Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség