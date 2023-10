Történelmi megemlékezés, előléptetések és elismerések átadásának helyszíne volt október 19-én a Belügyminisztérium. A tárca 1956 tiszteletére rendezett ünnepségén dr. Góra Zoltán tű. altábornagy Szent Flórián érdemjelet kapott, Pintér Sándor belügyminiszter előléptetéseket és elismeréseket adott át.

„Ezerkilencszázötvenhat nemcsak egy pont történelmünk idővonalán, ezen túlmutatva a magyar néplélek kivetülése, a magyarok szabadságszeretetének jelképe” – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a belügyi tárca központi ünnepségén, Budapesten. Takács Péter arról beszélt, hogy 1956 októberében a magyar nemzet kivívta függetlenségét, és világosan megmutatta erejét és szabadságvágyát a világnak. Beszélt a Corvin-közi pesti srácokról, a dicsőségről, és arról a súlyos árról, amelyet mindezért fizetni kellett. Az államtitkár ezt követően azokat a mérföldköveteket említette meg, amelyek a jelenig vezettek, szóba hozta egyebek között az 1989-es békés rendszerváltást, és szólt a legfrissebb két magyar Nobel-díjas tudósról is.

A kitüntetettekhez szólva úgy fogalmazott, hogy ők „Szent István, Széchenyi és a magyar szabadságharcosok munkatársaivá váltak az országépítésben".

A tárca október 23-ai ünnepsége a katasztrófavédelem számára különlegesen büszke pillanatokat is tartogatott, a főigazgató és számos kolléga kapott elismerést.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából kinevezte tűzoltó dandártábornokká Fülep Zoltán tű. ezredest, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelőjét.

Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért Szent Flórián érdemjelet adományozott dr. Góra Zoltán tű. altábornagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának.

Magyarország belügyminisztere kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül Bátorságért Érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette Németh Szabolcs c. tű. főtörzsőrmestert, az ózdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, aki egy családi házban történt gázrobbanást követően egy mozgáskorlátozott, idős nőt menekített ki a lakhatatlanná vált égő épületből, megmentve ezzel életét. Szintén Bátorságért Érdemjelet és jutalmat vehetett át Milotai László c. tű. zászlós, a debreceni hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, aki egy égő, füsttel telített családi házból kimenekített egy magatehetetlen férfit, megmentve ezzel az életét. Bátorságért Érdemjelet és jutalmat kapott Erni Richárd tű. őrmester, a mátészalkai hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, aki egy égő, füsttel telített családi házból kimenekített egy eszméletlen állapotban lévő férfit.

A belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül előléptette tűzoltó főtörzsőrmesterré Halász László tű. törzsőrmestert, a zalakarosi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnokát.

Pintér Sándor tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Földi László Zoltán c. tű. törzsőrmesternek, balassagyarmati hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Gősi István c. tű. főtörzszászlósnak, a paksi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának, Kóródi Sándor tű. főtörzsőrmesternek, a püspökladányi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának és Losonczy Tamás c. tű. főtörzsőrmesternek, a nagykátai hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

A belügyminiszter festmény emléktárgyat adományozott Gaál Zoltán Ferencnek, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakügyintézőjének. Óra emléktárgyat vehetett át Molnár Csaba c. tű. főtörzsőrmester, a szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője - írta a katasztrófavédelem.