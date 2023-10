Sikolymaszkban tört be több ékszerboltba egy 20 éves férfi Nyíregyházán. Franciakulccsal zúzta be a kirakatüvegeket és milliós ékszereket lopott el. Végül a maszk és a franciakulcs buktatta le. Jászberényben is egy maszkos férfi rabolt, ő késsel fenyegetőzött, összetörte a tévét, de csak egy távirányítót és a beltéri egységet vitte el. Mindkét bűnözőt elfogták a rendőrök.

Forrás: tenyek.hu