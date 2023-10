A szakember hangsúlyozta, nemcsak a felnőttekre hárul ez a hősies feladat, hiszen a fiatalok is rendelkezhetnek olyan fizikummal, hogy egy mellkaskompressziót megkezdhessenek. Éppen ezért az ő körükben is népszerűsíteni kell azokat a kezdeményezéseket, tanfolyamokat és oktatásokat, amelyek keretében megszerezhetik az életmentő tudást – fejtette ki Ilyés György, aki felhívta a figyelmet arra, hogy bármikor szükség lehet a szakszerű és időben megkezdett segítségre. És ez nem csak az újraélesztést jelenti, hiszen egy artériás vagy vénás vérzésnél is gyors beavatkozással, szakszerű kötéssel megmenthető a sérült élete. Ugyancsak a beteg halálához vezethet, ha félrenyel, azonban ha van, aki megütögesse a hátát, vagy alkalmazza Heimlich-féle műfogást, életmentő lehet.

A törött csont meggyógyul

– A legnagyobb baj, ha nem teszünk semmit, mert az életet vissza nem adhatjuk, de megmenthetjük. Az újraélesztésnél ne az tartson vissza bárkit a segítéstől, hogy eltöri az újraélesztésre szoruló bordáját. A törött csont meggyógyul, a mentőszolgálat mentésirányítói pedig lépésről lépésre pontos instrukciókkal segítenek a mellkaskompressziót helyesen végrehajtani, míg a mentők megérkeznek, és átveszik a beteg ellátását – tette hozzá a vezető mentőtiszt, aki arra kér mindenkit, ha többre nem is képes, a mentőket mindenképp értesítse! És ekkor lesz nagy jelentősége a Szív City alkalmazásnak, ami egy virtuális közösség, melynek tagjai készek megmenteni a hirtelen szívmegállás köztéri áldozatait.

– A Szív City app letöltésével és a regisztrációval az önkéntesek vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és a mentő megérkezéséig elkezdik az újraélesztést. Évente országszerte 25 ezer ilyen eset van, és a túlélés esélye percenként 7-10 százalékkal csökken. Életbevágóan fontos, hogy az újraélesztés mielőbb megkezdődjék – emelte ki Ilyés György.

Felhatalmazás az életmentésre

– Az elsősegélynyújtásról általában mindenkinek az jut az eszébe, hogy a jogosítványhoz kötelezően le kell vizsgázni belőle. Ezt a Magyar Vöröskereszt szervezi, de ennél jóval kiterjedtebben oktatjuk és népszerűsítjük a segítségnyújtást – mondta lapunknak Gurály Edina, a Vöröskereszt vármegyei igazgatója.

– Az a célunk, hogy az emberek ezt ne kötelezettségként éljék meg, hanem minél több olyan laikus segítő legyen, aki ha balesetet, rosszullétet lát az utcán, pontosan tudja, hogy abban a helyzetben mit kell tenni, hogyan kell mentőt hívni és ellátni a sérültet ahhoz, hogy annak az állapota stabilan fenntartható legyen addig, amíg megérkezik a szakszerű segítség – mutatott rá az elsősegélynyújtás és a Hősképző programjuk fontosságára az igazgató, aki úgy fogalmazott: aki elsősegélyből vizsgázott, arra is felhatalmazást kapott, hogy életet mentsen.

A tudni, merni és megtenni az életmentő három szó, ami több ezer embertársunknak jelenti és jelentheti a túlélés esélyét.

– Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több oktatási és nevelési intézménybe, munkahelyre jut el a Hősképző bemutatónk, a számokból pedig az látszik, egyre többen használják is a tudásukat, az országban és a vármegyénkben is egyre több életmentőt ismerhetünk el emlékéremmel.

Megerősítette, valóban nincs életkori határ, hiszen már az óvodások is megtanulják a számunkra készített ambubabákon az újraélesztés helyes fogásait.

A Vöröskereszt vármegyei munkatársai rendelkeznek az életmentéshez szükséges alaptudással, s az igazgató büszkén említette kolléganőjüket, Tóthné Szikora Évát, aki amikor meghallotta, hogy a panelházukban valaki rosszul lett, azonnal lesietett, és szakszerű segítséget nyújtott a bajba került személynek.

– Bárhol, bármikor szükség lehet a laikus életmentő tudására. Ha nem megyünk el tétlenül a földön fekvő ember mellett, már sokat tehetünk az életben maradásáért – mondta Gurály Edina.