Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a papi egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Feladatuk küldetésük egy évszázad alatt sem változott

Száz évvel ezelőtt, 1923-ban alakult meg a Papi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely megbecsüli tagjait és lelkesen toborozza a fiatalokat!

Kezdetben – ahogy más hasonló szervezetek, egyesületek – minimális felszerelésekkel rendelkeztek, majd az 1940-es évek elején báró Horváth Ferenc hozzájárulásával vásároltak egy lóvontatású tűzoltó szerkocsit, amely ma a helyi általános iskola udvarát díszíti.

Napi 24 órás szolgálat

A II. világháborút követően Szaniszló István parancsnok, valamint Fazekas Ferenc parancsnok helyettes irányították és szervezték az egyesületet. A csapat nagy részét a helyi termelőszövetkezetben dolgozó emberek alkották, így szükség esetén azonnal tudták őket mozgósítani. A termelőszövetkezet volt a legfőbb támogató, jelentős mértékben segített a tűzoltóeszközök, -szakfelszerelések beszerzésében.

Azokban az időkben főleg az aratás volt tűzvédelmi szempontból kiemelkedően fontos időszak, hiszen ilyenkor 24 órás szolgálatot állítottak fel, a templom tornyában figyelő szolgálat működött, az esetleges tűz gyors észlelése, majd a riasztás elősegítése érdekében.

Természetesen az év egyéb időszakában is álltak rendelkezésre a helyi önkéntes tűzoltók, akár a lakossági, akár a szövetkezeti tűz- és káreseteknél egyaránt.

Folyamatos fejlődés

Az 1970-es évek a tűzoltósport versenyek „aranykora“ volt. A jó versenyzés megalapozásához sikerült beszerezni egy 400-as kismotorfecskendőt, amely nagy mértékben megkönnyítette az önkéntes versenyzők helyzetét.

Felnőtt kategória mellett az ifjúsági lány és az ifjúsági fiú csapat is megalakult. Nagy „ellenfél” volt évtizedeken keresztül a szomszédvár Anarcs csapata. Sorra szállították a dobogós helyezéseket az ifjúsági és felnőtt csapatok egyaránt. Eleinte a staféta mellett csak „szárazon” szereltek majd 1973-tól alakult ki a „vizes“ szerelés, amely még nagyobb odafigyelést, szervezést igényelt.

Az egyesület folyamatosan bővült eszközökkel. Pályázatok, támogatások útján sikerült megvásárolni az 1980-as évek közepén egy 800-as kismotorfecskendőt is. Ez a fecskendő a mai napig is használatban van, bemutatókon és versenyeken is.

Versenyen ünnepeltek

2023-ban az egyesület alapításának 100 éves jubileumi évfordulóját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkéntes, Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóversenyen ünnepelte, amely a közeli Ajakon került megrendezésre.

Büszkeséggel tölti el az egyesületet, hogy számos veterán korú tagja még most is aktív támogatója a csapatnak, így Czérna Tibor, Kocsis Sándor, valamint az idén 50 éves tagságának örvendő idősebb Koi Zoltán is. A jelenlegi állomány továbbra is törekszik a fejlesztésekre, eszközök beszerzésére, a tagság megbecsülésére, a fiatalabb nemzedékekből toborzásra.

Fotók: ÖTE