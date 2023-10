Az egyik nyíregyházi katolikus templomban ébredt fel egy 28 éves gávavencsellői férfi 2023. október 29-én hajnali 2 óra körül. Arra emlékezett, hogy este jelentős mennyiségű alkoholt ivott barátaival egy kocsmában, de azt, hogy utána mi történt vele, és hogyan került padlóra épp egy templomban, már nem tudta felidézni - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrségre egy járókelő tett bejelentést a templomtól nem messze kószáló, láthatóan ittas állapotú, sérült férfiról, akit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vittek. A templomban, ahová még a gyanúsított maga sem tudta megmondani hogyan jutott be, rendhagyó látvány fogadta a rendőröket. A templom valamennyi helyiségében dűtött-borított a férfi, megrongálta a kézfertőtlenítő automatákat, a szertartás kihangosítására szolgáló berendezést, szétszórta a szertartási könyveket, az oltáron előkészített gyertyákat meggyújtotta, azokat égve is hagyta, a karzaton ledöntött egy keresztet, amely a katolikus körmenet szakrális kegytárgya, vázát tört és függönyt tépett le. A templom udvarán virágkaspókat és a bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblát is megrongálta. Az elkövető a motiválatlan rongálással közel kétszázezer forint kárt okozott.

A rendőrök a férfit vallási tisztelet tárgya vagy vallási szertartás végzésére szolgáló épület megrongálásával elkövetett rongálás bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették.

A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy sajnálja tettét, az elfogyasztott alkohol hatására cselekedett. Szándékában áll az okozott kárt megtéríteni, ezért kérte a közvetítői eljárás lefolytatását.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság az ügyet bíróság elé állítási javaslattal megküldte az illetékes bíróságnak.