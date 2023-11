Hatalmas kupacokban hevertek az ipari kábelek egy Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei nő ingatlanán, ahová a rendőrség munkatársai hívták ki a pénzügyőröket. Az udvaron megközelítőleg ezer kilogramm ipari kábel tekergett. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy az illegális fémhulladékot az asszony veje gyűjtötte össze, aki az elmúlt három évben már több mint négyezer kilogramm fémhulladékot adott le a telepen. Azt mondta, hogy a kábeleket – korábban és most is – az elvégzett munkájának fejében kapta. Egy héttel korábban a fiatal férfi egyik hozzátartozója is illegális fémhulladékokkal bukott meg a pénzügyőri ellenőrzésen, így a családi üzlet mérlege veszteséges. Az elkövetők összességében többmilliós bírságra számíthatnak.

Forrás: NAV

A NAV munkatársai fémkereskedelmi törvénysértés miatt indítottak eljárást.

Figyelem! A fémkereskedelmi szabályok szerint természetes személy saját ingatlanán legfeljebb három köbméter fémhulladékot tárolhat, ami egyértelműen az ingatlanához köthetően keletkezhet. Kizárólag saját tulajdonú fémhulladék értékesíthető fémkereskedelmi engedély nélkül fémkereskedő részére. Az ellenszolgáltatásért cserébe kapott fémhulladék megszerzése felvásárlásnak minősül - írta a NAV.