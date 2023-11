Nem kért bocsánatot az áldozat családjától az a vadász, aki lelőtt egy Újfehértón élő 59 éves családapát, miután a puskája véletlenül elsült - írta a tenyek.hu. A lövedék két kilométerrel arrébb csapódott be, a férfi azonnal összeesett, később pedig meghalt. A család beleroppant a tragédiába, az áldozat felesége is meghalt. A vadászt most jogerősen is elítélték, de nem megy börtönbe.