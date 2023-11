Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a szatmárcsekei egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Szatmárcsekén 1990 óta vannak önkéntes segítők, tűzoltók; az önkéntes tűzoltó egyesület hivatalosan bejegyezve 2007 óta működik. Az ÖTE jelenleg tizenkilenc fővel járul hozzá a környék mentő tűzvédelméhez, három község (Szatmárcseke, Tiszakóród és Túristvándi) lakosságának élet- és vagyonbiztonságához.

Felkészültek a vízből mentésre is

A Szatmárcseke Tűzoltó- Polgárőr- és Faluszépítő Egyesület 2007. január 24-én alakult, fő tevékenysége az önkéntes tűzoltói feladatellátás. Az egyesület 2014 óta II. kategóriás, 2019-től I. kategóriás együttműködési megállapodást kötött a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal a mentő tűzvédelmi feladatok ellátására. A közreműködő ÖTE vállalt működési területe kiterjed a környező településekre, amivel a tűzoltás szempontjából egy „fehér folton” is végzik a tevékenységüket, ahová hivatásos tűzoltó egységek hosszabb (vonulási) idő alatt érkeznek ki.

Fotó: Bégány Renáta

Az egyesület 25 taggal alakult, amihez 2017-ben csatlakozott további 15 fő. A tűzoltási és általános műszaki mentési feladatokon túl a Tisza és a Túr folyó közelsége miatt felkészültek a vízből mentésre is, valamint az árvízi helyzetek kezelésére, a közreműködői feladatok ellátására is, és a 10 női tagra is joggal lehetnek büszkék. Szakmai versenyeken öregbítik a csapat hírnevét, részt vesznek a katasztrófavédelem által szervezett alaptanfolyami, technika kezelői tanfolyamokon, erősítve ezzel a szakmaiság színvonalát. Szinte állandó résztvevői a vármegyei önkéntes tűzoltó versenyeknek, ahol tisztes eredményeket érnek el.

Rendszeresen adnak ügyeletet

Rendelkeznek egy IFA gyártmányú tűzoltó gépjárműfecskendővel, valamint a polgárőr tevékenység végzéséhez egy Skoda Octavia személygépjárművel is. A polgárőri feladatellátás során a településen végzett járőr szolgálatokon kívül nagy óraszámban adnak ügyeletet a Fehérgyarmati Rendőrkapitánysággal és a Kölcsei Rendőrőrssel közösen.

Fotó: Bégány Renáta

A faluszépítő szekció is tevékeny részt vállal a falu élhetőbbé tételében, fő céljaik között szerepel a közösségi életre nevelés, valamint a közösségi feladatok ellátása, a természeti és kulturális kincseik megóvása, közösségi hagyományainak ápolása. Az egyesület tagjai szervezik és részt is vesznek a falu kulturális, népi-gasztronómiai rendezvényein, együttműködnek a helyi társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel, segítik a település környezetvédelmi, hagyományápolási és turisztikai feladatellátását, fejlesztését.