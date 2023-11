– Mindegyik beosztásban úgy gondoltam: ezt életem végéig tudom csinálni, mert boldog vagyok, és imádom a munkámat. Ha beosztott tűzoltó maradok, és úgy megyek nyugdíjba, akkor is ugyanígy éreznék – vallja Toldi András tűzoltó alezredes, akit szeptember elsejével neveztek ki a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének. Kicsit eltöpreng azon, hogy tudatos volt-e a pályaválasztása, mert az édesapja szerint tűzoltónak készült gyermekként, erről tanúskodtak a játékai; sokszor látta a nagykállói önkéntes lánglovagokat munka közben, ahogy a családtagok között is volt tűzoltó, azonban amikor dönteni kellett, autószerelőnek tanult, s dolgozott a szakmájában 11 évig.

Toldi András parancsnokként a nyíregyházi tűzoltóság fennállásának 135. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyes állománygyűlésen kapott díszoklevéllel

Forrás: Fotók: Katasztrófavédelem

Csontcsillaggal kezdte

– Erre a hivatásra meg kell érni az embernek, alapvetően is későn érő típus vagyok – magyarázza, hogy a Szabolcs Volánnál töltött évek ellenére miért érezte azt 28 évesen, váltani akar.

– Amikor bementem a parancsnokságra és érdeklődtem, nagyon örültek az autószerelő végzettségemnek, mert közlekedési baleseteknél ez a szakmai tudás, a mechanikai ismeretek sokat érnek. Levizsgáztam teherautó-vezetésből, ami ugyancsak előny, hiszen az állomány fele gépjárművezető is. Így kerültem be – eleveníti fel hivatásos pályafutása kezdetét. A legalacsonyabb beosztásban, fehér csontcsillaggal őrvezetőként szerelt fel, volt beosztott tűzoltó, aki tüzet olt, volt gépjárművezető, szerparancsnok, 2005–2012-ig raj- és szolgálatparancsnok.

– A szolgálatparancsnok az aznapi szolgálatért felel, beavatkozásoknál ő irányít. Aztán 2012-ben jött a nagy változás a szervezet életében, az átszervezés után alakultak meg a katasztrófavédelmi kirendeltségek, én pedig nyíregyházi parancsnok lettem, ezt a feladatot 2023-ig láttam el. A mi szervezetünkben – de ez bármelyik egyenruhás szervezetre igaz – benne van a fejlődési lehetőség, sőt benne is kell, hogy legyen. Az embernek tovább kell képeznie magát, a tűzoltók is ilyenek. Tanultam, főiskolára, tiszti iskolába jártam, elvégeztem minden szükséges tanfolyamot. Újabb technikák jönnek, gépjárművek érkeznek – ezek működését ismernie kell annak is, aki már 20 éve a pályán van – mondja a tudás fontosságáról, a felkészültségről, ami nélkülözhetetlen a tűzoltói munkához.

– Lépcsőzetesen lehet eljutni a vezető posztig, aki tanul, van benne motiváció és megfelel az elvárásoknak, az továbbfejlődhet – üzeni a fiataloknak, és ma is hálás azért, hogy a vezetői látták benne a lehetőséget, amivel tudott élni, majd próbált 11 éven át parancsnokként is átadni az állománynak.

A nyíregyházi tűzoltók mindig kiválóan teljesítenek, a legnagyobb kihívásokban is Toldi András

Forrás: Fotók: Katasztrófavédelem

Kiváló nyíregyházi állomány

– Kihívás volt az új felépítésű szervezetet tökéletesre csiszolni, hogy minden a helyére kerüljön. A független tűzoltóságok bekerültek az országos és megyei igazgatóságok alá. Ez jelentős átszervezés volt, változtak a beosztások, de ami állandó, hogy a tűzoltó tüzet olt, műszaki mentésekben, károk felszámolásában vesz részt, életeket és értékeket ment – hangsúlyozza az alezredes, majd kiemeli: egy parancsnok felelőssége, hogy milyen állományt irányít.

– Vezetőként felelős vagy a beosztottjaidért – Nyíregyházán ez 105 tűzoltót jelent. Az évi 1500 vonulással az ország ötödik legnagyobb tűzoltósága vagyunk, és a beavatkozások számában is a 6. helyen állunk, ehhez pedig elengedhetetlen a minőség, amiben óriási szerepe van a képzéseknek, gyakorlatoknak, ellenőrzéseknek. S bár kintről nem látszik, de a tűzoltóknál is van számonkérés, tanulnak, tesztet írnak, naprakész tudással és felkészültséggel kell rendelkezniük. Ha nincs riasztás, mindennap elméleti, gyakorlati és sportfoglalkozáson vannak – avat a részletekbe Toldi András, aki nagyon büszke a nyíregyházi állományra, ami teljesen feltöltött, és a technikai eszközparkja a legmodernebb.

– Kiválóan látják el a feladatukat, az elmúlt 20 évből nem tudok olyan beavatkozást említeni, amelyikkel probléma lett volna. Mindig kiválóan teljesítettek, a legnagyobb kihívásokban is; a középmagas és magas épületeknél bekövetkezett tűzeseteknél, a tiszai, a dunai árvíznél, a tarpai gátszakadásnál, a viharkárok felszámolásában – sorolja. A dunai árvíznél 2013-ban a nyíregyházi tűzoltók nagyon nagy létszámmal és nagyon magas szinten helytálltak, joggal érdemelték ki az elismerést, megbecsülést.

– Az időjárásnak nagyon ki vagyunk téve, igen jelentős mértékben az irányítja a munkánkat. Sok a csapadékmentes időszak, ami kedvez a szabadtéri tüzeknek, míg ott a szélsőség másik vége, amikor jégeső, pusztító vihar csap le a térségre, s a jelentős csapadék miatt ár- vagy belvízi védekezésre, szivattyúzásokra van szükség – utal az embertől független tényezőkre az alezredes, s azt mondja, a 2001-es tiszai árvíz a Tarpa és Tivadar közötti gátszakadással, kimenekítéssel és kitelepítéssel nagyon mélyen megérintette.

– Folyamatosan ott volt a megye összes tűzoltója, akikhez rengetegen csatlakoztak az ország más részéből. A gátszakadás után már nem a védekezés volt a legfontosabb, hanem az életmentés, majd jött a kárelhárítás, homokzsákolás, vízszivattyúzás – eleveníti fel a folyamatot, amelyben az első és legfontosabb azt volt, hogy az embereket a lehető leghamarabb kimenekítsék a vízzel elárasztott területről, és biztonságba helyezzék őket. Beavatkozóként, irányító tűzoltóként a négy- és tízemeletes épületekben keletkezett tüzek oltása, az ott élők menekítése jelentette s jelenti ma is a legnagyobb kihívást.

Új feladatok, régi célok

– A tűzoltósági felügyelő feladata a működési, illetve illetékességi területen lévő hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó-egyesületek felügyelete, irányítása, oktatása, ellenőrzése és képzése, ami bonyolult és összetett feladat – mondja az új beosztásáról, de annak örül, hogy a nyíregyházi parancsnoksággal, azaz a korábbi állományával együtt és velük közösen dolgozik, s a vonulás sem marad ki az életéből. – Van öt riasztási fokozat, a másodiktól a tűzoltósági felügyelőnek is vonulnia kell ezekhez a kár­esetekhez, amiket a parancsnokkal közösen irányítunk és számolunk fel.

– Az önkormányzati tűzoltóságok is 24 órás szolgálatot látnak el, ugyanazzal a képzettséggel kell rendelkezniük, mint a hivatásos állománynak, ugyanazt a feladatot látják el, mégis az önkormányzatok alá tartoznak. Tiszavasvári, Szakoly, Újfehértó, Ibrány független tűzoltóságok, azonban a legújabb technikai fejlődésekkel lépést kell tartanunk.

– Olyan gyakorlatokat kell szerveznünk, ahol az elektromos meghajtású vagy hibrid autók, napelemmel felszerelt házak, épületek oltását gyakorolhatják, megismerik ezek működését. Feladatomnak tekintem szakmai téren az önkormányzati tűzoltóságok és a tűzoltó-egyesületek fejlesztését. Szeretném Nyíregyháza és térségének tűzmegelőzéssel kapcsolatos kommunikációját erősíteni, a tűzoltók munkáját megismertetni a lakossággal – sorolja a terveket. – Fontos, hogy az önkéntesek megbecsültségét magasabb szintre emeljük, hiszen ők azok, akik önzetlenül, tanulás, munka mellett a szabadidejüket áldozzák arra, hogy mások életét, értékét mentsék – hangsúlyozza, és megjegyzi: a nyíregyházi tűzoltóság 140 éves lesz jövőre, anno tűzoltó-egyesületként indult.

Toldi András az év tűzoltó tisztje lett 2015-ben

Forrás: Fotók: Katasztrófavédelem

Szakmai elismerések

Toldi András kiemelkedő szakmai tudását, elhivatottságát többször elismerték, volt az év tűzoltója, megkapta Nyíregyháza közgyűlésétől a Sztárek Ferenc-díjat, és átvette a Magyar Tűzoltó Szövetség Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettjét is.

– Ezek visszaigazolások, de ugyanilyen fontos visszajelzés, amikor a kollégáim elmondják, hogy egy-egy káresetnél milyen volt az irányítás, amikor megbeszéljük, hogyan lehet még jobban csinálni – válaszol a díjakkal kapcsolatos kérdésre.

– Az országos elismerés azért volt fontos, mert a belügyminiszter adta át, Magyarország legjobb tűzoltó tisztje voltam 2015-ben. Számomra nagyon fontos a hagyományőrzés és -ápolás. Nem sok olyan szervezet van a megyeszékhelyen, ami 140 éves múlttal rendelkezik, ezt tisztelnünk kell, s azt, hogy egy ilyen helyen dolgozunk és ilyen laktanyában folytatjuk az elődeink hivatását, mert a cél ma is ugyanaz: emberéletet, értéket menteni, kárt felszámolni. Sztárek Ferenc volt az alapító, ezért van különös rangja a 2019-ben kapott nyíregyházi elismerésnek. A Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettet 2021-ben a többi között a tűzoltó-egyesületek szervezése és támogatása miatt kaptam; nem szabad, hogy ezek megszűnjenek, ezért is dolgozom.