A rendőrök a korai sötétedés és a hideg idő beköszöntével kiemelt figyelmet fordítanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén gyéren lakott kistelepüléseken, tanyákon, bokortanyákon élő idős emberekre. – Felelősséggel tartozunk embertársainkért, de a tragédiákat társadalmi összefogással megelőzhetjük. A rendőrség az idős, kiszolgáltatott helyzetben élők védelme érdekében az idén is együttműködik a társszervekkel, az önkormányzatokkal és a polgárőrség munkatársaival – olvasható a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.

Hozzátették: visszatérően ellenőrzik a nehezen megközelíthető helyeken, egyedül élőket, hogy szükség esetén mielőbb segítséget kaphassanak. A személyes kapcsolat, a bizalom kiemelten fontos, hiszen ezek az emberek egyrészt egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek, de könnyen válhatnak bűncselekmény áldozatává is. A rájuk leselkedő veszélyekre fel kell készíteni őket. A legcélravezetőbb, ha nem csak a rendőrség vagy polgárőrség, de a rokonok, ismerősök is gyakrabban ellátogatnak hozzájuk, és beszélgetnek velük. Felhívják a figyelmüket, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba, és ne dőljenek be a telefonos csalóknak sem. A megváltozott időjárásra tekintettel kérik, hogy a megszokottnál jobban figyeljenek a környezetükben élő magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre. Ha közterületen olyan embert látnak, aki segítségre szorul, ne menjenek el mellette, hívják a 112-es segélyhívó számot!