A megyei főügyészség korábban azt indítványozta, hogy a Nyíregyházi Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó emberölés kísérletében mondja ki bűnösnek az erőszakos, többszörös visszaeső Gy. Attilát és ítélje életfogytig tartó szabadságvesztésre azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, míg a vádlott kirendelt védője, dr. Orosz László úgy vélte, a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés miatt kell elítélni.

Mint ahogy azt többször megírtuk: a vádlott és a sértett 2020-ban ismerkedtek meg, a kapcsolatuk pedig viharos volt, többször is szakítottak. Lakatos Gabriellát tavaly február 5-én azért kereste fel Kemecsén Gy. Attila, mert szeretett volna kibékülni vele. Kihívta az udvarra, ám összeszólalkoztak, a férfi pedig egy üres telekre vonszolta. Gabriella többször is a férfi ujjába harapott és segítségért kiabált, ezután Gy. Attila puszta kézzel kinyomta mindkét szemgolyóját. A fájdalomtól a nő elájult, a férfi pedig elmenekült, a rendőrök néhány napon belül elfogták. A kisgyermekes édesanya életét az mentette meg, hogy rövid időn belül kórházba vitték, de mindkét szemére megvakult. A februári előkészítő ülésen a férfi azt mondta, „részben bűnös”: a testi sértést elismerte, de azt nem, hogy meg akarta ölni Gabriellát.

Az ítélet kihirdetése után Lakatos Gabriella és testvére zokogni, majd kiabálni kezdtek, és elhagyták a tárgyalótermet. Kifelé menet a nő dr. Bartha Andrea törvényszéki bírónak azt kiabálta: "Maga is megáll majd az ítélőbírója előtt". A folyosón rosszul lett, a mentők a kórházba vitték .