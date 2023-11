A vádirat szerint a 20 és 23 éves két fiatal tudott arról, hogy a falujukban élő idős bácsi portáján nagyobb mennyiségben található cigaretta és pálinka, ugyanis a bácsi ezeket árulta. El is határozták, hogy lopnak a cigarettából és a pálinkából, ezért 2023. május 24-én éjjel a kert felől bemásztak a sértett udvarára, illetve vittek magukkal 1-1 karót is azért, hogy a kutyákat elriasszák, esetleg használják azokat a bácsi ellen is. A hangos kutyaugatásra a sértett kijött az udvarra, ahol a sötétben elbújó vádlottak egyike magához vett egy lapátot, mellyel nagy erővel a bácsi fejére ütött, aki ettől összeesett.

Ezt követően a két vádlott bement a házba, de mivel nem találtak cigarettát és pálinkát, ezért néhány táskát vittek magukkal, összesen 20.000 ft értékben. A sértett a fején szenvedett súlyos sérüléseket az ütéstől, melyek 4-6 hét alatt gyógyultak meg.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, továbbá felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja a két férfit.

A rendőrség másnap elfogta a két elkövetőt, akik azóta is letartóztatásban vannak. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben beismerő vallomást tesznek és nem kérik a tárgyalás megtartását, akkor 8, illetve 10 évi börtönre ítélje őket a bíróság. Elítélés esetén a vádlottaknak viselniük kell a több mint 6 millió forint bűnügyi költséget is, mely főként a szakértők díja merült fel, ugyanis a vádlottak nem árulták el, hogy melyikük vette kézbe a lapátot, ezért genetikai szakértőkkel kellett megvizsgáltatni az eszközt.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik - írta Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő.