Magyar ötletre épült ENFAST-kampány

Az Europol és az ENFAST, vagyis a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (European Network of Fugitive Active Search Teams) évek óta különböző téma köré építi fel Most Wanted kampányát. Európa legkeresettebb bűnözőinek elfogásába ilyenkor minél hatékonyabban igyekeznek bevonni a lakosságot is.

Az idei év a szuperhősöké. A képregényes javaslatot az ENFAST-nak idén a KR NNI Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztály adta. Ötletük alapján most az EU tagállamaiban számos helyen találkozhatunk a kampány képregényes plakátjaival és videóival.

A november 17-én indult akció szlogenje: Legyen Ön a következő hősünk! – #beournexthero! Szükségünk van ugyanis mindenki segítségére, hogy megtaláljuk Európa legkeresettebb bűnözőit. A bűnözés mindannyiunkat érinthet, de Ön is segíthet abban, hogy megőrizzük a kontinens biztonságát, ha megnézi az EU-ban körözött legkeresettebb bűnözők listáját. Arra kérjük, szánjon néhány másodpercet arra, hogy megnézi a szökésben lévő személyek képeit, és ellenőrzi, hogy felismeri-e valamelyiküket. Ha igen, a weboldalon keresztül névtelenül is értesítheti a hatóságokat. Egyetlen tipp is segíthet egy hosszú ideje szökésben lévő bűnöző lekapcsolásában. Szuperhősök nem csak a képregényekben léteznek, és nincs szükség emberfeletti képességekre ahhoz, hogy hőssé váljon – csak nyitott szemmel kell járnia!

Három magyar a Most Wanted listáján

Magyarországról hárman kerültek fel a Most Wanted listájára. Egyikük fegyveres és veszélyes. Ő Üregi Péter, akivel szemben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat büntetőeljárást jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt. A társával indiai kendert termesztő férfi tavaly ugyan megszökött a hatóságok elől, de idén májusban a KR NNI célkörözési fejvadászainak segítségével a spanyol rendőrök elfogták Serranillos Playa településen. A bravúros felderítésről és az akkori rajtaütésről sajtótájékoztatót is tartottunk. Később azonban ismét nyoma veszett. Így a győri ügyben megint európai elfogatóparancsot adtak ki vele szemben, illetve egy már jogerősen befejezett eljárásban kiszabott 9 év letöltendő szabadságvesztés miatt is keresik.

Rajta kívül az EU legkeresettebb bűnözői között van Csikós András és Bagaméri Tamás. Az ő nevük a KR NNI debreceni egységének egyik ügyében merült fel, amiről tavaly nyáron szintén sajtótájékoztató keretében számoltunk be. A két férfi társaikkal még 2020-ban és 2021-ben Bács-Kiskun megyében előbb Kecelen, majd Kecskemét külterületén mintegy 300 millió forint értékű beruházással egy professzionálisan felszerelt, számítógépes rendszer által távvezérelt, több ezer kender egyidejű termesztésére és feldolgozására szolgáló infrastruktúrát alakított ki. Az üzemet 2021. május 21-én sikerült a nyomozóknak felszámolniuk, és 165 kg kábítószert (marihuána és kokain) foglaltak le, míg vagyonvisszaszerzési eljárásban összesen több mint 380 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el a bűnszervezet tagjaitól. A hét elkövető közül kettőt rövid időn belül elfogtak a rendőrök, míg ötüknek sikerült megszökniük a hatóságok elől. Ők tavaly mindannyian felkerültek a Most Wanted listájára és a kampányba.

Utólag kiderült, hogy az ellenük kiadott elfogatóparancsok hatálya alatt Spanyolországba menekültek, és éveken át bujkáltak külföldi álneveken. A gyanú szerint rejtőzködésük alatt, 2022 tavaszától további magyar állampolgárok bevonásával kamionokba rejtve kábítószert csempésztek hazánkba, amely miatt a KR NNI győri osztálya folytat ellenük nyomozást. A beszerzett bizonyítékok alapján legkevesebb tíz alkalommal 100 kg marihuánát és 10 kg kokaint hoztak be Magyarországra szervezett, konspirált módon. A bűnbandától 2022 novemberében 16 kg marihuánát és 1 kg kokaint foglaltak le a nyomozók az egyik szállítás során, amikor a sofőr belépett Zala megye területére Szlovénia irányából.

Az öt körözött közül hármat tavaly nyáron a KR NNI és a spanyol Guardia Civil közös akcióban fogott el. Két társukat azonban azóta is keresik.

Amennyiben bárki információval rendelkezik a három férfi tartózkodási helyéről, kérjük, értesítse a hatóságokat! Legyen Ön a következő hősünk! - olvasható a police.hu oldalán.