Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, nagyszabású, többnemzeti hadgyakorlatot tartottak a közlemúltban hazánkban, mely vármegyénket is érintette. Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományába tartozó tartalékos katonák is részt vettek az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti gyakorlaton, amely az ország védelmi igazgatási rendszerét is tesztelte.

Eredményes felkészülés

A gyakorlat hetén közel 190 tartalékos katona vonult be a területvédelmi ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy célfelkészítésen vegyen részt, mielőtt megkezdte meghatározott feladatait a három észak-keleti vármegye területén – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred. Azt is tudatták, a felkészülési időszak során az általános lőkiképzési ismeretek mellett a katonák gyakorolták az ellenőrző-áteresztő pont telepítését, üzemeltetését, konvojok kísérését és közelbiztosítását, valamint az őrszolgálati feladatok ellátását.

A gyakorlat többek között lehetőséget teremtett az ezred együttműködésének fejlesztésére a műveleti alakulatokkal, közigazgatási szervekkel, továbbá a társszervekkel.

Az Adaptive Hussars 2023 gyakorlatra bevonult tartalékos katonák és az ideiglenesen oda vezényelt hallgatók szolgálata november 18-án fejeződött be.