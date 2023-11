Tisztelet a tiszabecsi önkéntes tűzoltóknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a tiszabecsi egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Forrás: Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. január 10-én alakult újjá Wacteinheim Imre vezetésével, 11 taggal. Azért beszélhetünk újjáalakulásról, mert az 1940-es évekből egyértelmű adatok vannak arra, hogy akkor a településen egy jól működő egylet tevékenykedett.

Minden héten gyakorlat

Debreczeni Albert korábbi egyesületi tag visszaemlékezésben elmondta, hogy a birtokában van egy 1958. évi 10 éves szolgálati érdemjel, amely még anyai nagyapjáé, Bornemisza Zsigmondé volt. Az ÖTE 1978-ban egy Zsuk gyártmányú kisteherautóhoz jutott, amelyen egy 600 literes víztartály volt málházva. Az egyesület szinte minden héten gyakorlatozott a község futballpályáján, amelyet a község vezetője, Windháger Vilmos felügyelt. Utána a használt eszközök karbantartását végezték Kövér Endre parancsnok irányításával, akinek szigorú de következetes vezetése nem maradt eredménytelen, háromszor is megnyerték a megyei tűzoltó versenyt Baktalórántházán, ahol számos csapat indult.

Tanulnak és fejlesztenek

Az újjáalakulás után 2020. július 17-én együttműködési megállapodást kötöttek a Fehérgyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. a megállapodás aláírásánál jelen volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Varga Béla tűzoltó dandártábornok, akkor még tűzoltó ezredes is.

Jelenleg 18 fővel működik az ÖTE. Már az első évben hatan eredményesen elvégezték a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot, ketten pedig már korábban megszerezték ezt a képesítést. 2021-ben Wacteinheim Imre és Lukács Miklós elvégezte a Tűzoltásvezető II. tanfolyamot, amellyel a parancsnoki szakmai feladatok ellátása is megoldódott. A tanfolyam elvégzésében jelentős segítséget adott tiszabecsi önkormányzat. Jelenleg az egyesületi besorolásuk az un. hagyományőrző kategória, de már sokat tettek azért, hogy elérjék a következő szintet. Megalakulások óta több alkalommal pályáztak, ezek közül az egyik legsikeresebb pályázatukkal 2021-ben csaknem hárommillió forintot nyertek tűzoltó mobilszertár létesítésére. A Covid-járvány és az árak változása miatt szükség volt tiszabecsi önkormányzat és a katasztrófavédelem további hathatós támogatására. Szintén pályázati forrásból tűzoltó eszközökhöz, szakfelszerelésekhez (mentőkötelet, szikracsapót, tűzoltó készüléket) jutottak és egyéb működési költségeket tudtak finanszírozni.

Forrás: Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Gépjárművek, védőruhák

Terveik között szerepel a Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában lévő Mercedes gyártmányú gépjárműfecskendő átvétele. A Tyukodi ÖTE-től korábban átvett Csepel gyártmányú gépjárműfecskendőt remélhetőleg tovább adományozhatják valamely kárpátaljai településnek. Szintén a tyukodi önkéntesektől tűzoltó védőruházatot is kaptak, amelyek a biztonságosabb beavatkozásokhoz nyújtanak segítséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség révén további, a működésükhöz szükséges további szakfelszerelések is rendelkezésükre áll. 2022-ben, az ukrán-orosz katonai konfliktus kezdetekor 500 Covid-tesztet juttattak ki Kárpátaljára.

Segítenek, ahol szükség van rá

Az egyesület rövidtávú céljai között szerepel, hogy Tiszabecs szomszédos, illetve hozzá közel fekvő településekre – például Milota, Tiszacsécse, Tiszakóród, Botpalád, Kispalád, Sonkád, Túristvándi, Kölcse –, amelyek tűzvédelmi szempontból ún. fehér folton helyezkednek el, vállalnának vonulást. A mentő-tűzvédelmi szempontból fehér folt azt jelenti, hogy a hivatásos, vagy önkormányzati tűzoltóság 20 percen túl érnek a helyszínre.

Forrás: Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egyesület tagjai több alkalommal segítséget nyújtottak a hivatásos tűzoltóknak, végrehajtottak áramtalanítást, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat távolítottak el, anyagi értékek mentettek. Az utóbbi évek szélsőséges időjárásai Tiszabecsen is adtak okot tűzoltó beavatkozásokra, ahol szintén segédkeztek az ÖTE kiképzett tagjai.