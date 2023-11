Az érzelmeinkre próbálnak hatni a csalók a legújabb átveréssel. Az egyik - már megfertőzött - ismerősünk profiljáról küldenek egy vírust, amiben egy brutális baleset fényképe szerepel, valamint egy link. Ha rákattintunk, akkor hozzáférhetnek a készülékünkhöz, ami miatt akár több milliós kárunk keletkezhet. Mindig újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak a csalók, hogy megszerezzék a telefonunk vagy a számítógépünk hozzáféréseit, hogy az azon eltárolt adatokkal megpróbáljanak hozzáférni a számláinkhoz. Ezúttal is az érzelmeinkre játszanak, pont úgy, mint az „unokázós csalók”. Így, ha hasonló üzenetet kapunk, érdemes vigyázni…

Forrás: ripost.hu

Még véletlenül se kattintsunk rá a hasonló üzenetre!

Új vírus kering a világhálón. Én is megkaptam üzenetben

– tette közzé egy budapesti nő.

„Simán be lehet dőlni nekik, ugyanis nagyon hihetőre csinálták meg. Úgy működik, hogy a Facebookon egy ismerősünktől kapunk üzenetet, melyben megjelölnek minket. Az üzenetben egy brutális baleset fotóját használták fel, amihez olyan szövegeket írnak, hogy valószínűleg a tragédiában elhunyt személyt ismerhettük…

Az érzelmeinkre próbálnak hatni!

"Hát őszintén, ki ne ijedne meg tőle, amikor egy ismerősétől kapja? Viszont vigyázni kell, hiszen őket már sikerült megfertőzniük, azért tudják – akaratukon kívül – továbbítani a vírust. Arra kell nagyon figyelni, hogy a fotóhoz társítanak egy linket, erre semmiféleképpen se kattintsunk rá! Ha rákattintunk, akkor hozzáférnek a készülékünkhöz, ahonnan már egyszerűen megszerezhetik a jelszavainkat, belépőkódjainkat, bankszámla adatainkat."

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük az ORFK-t is, ahol megerősítették az új típusú csalás tényét, erre már ők is felhívták a figyelmet közösségi oldalaikon. Sőt, a Nemzeti Kíbervédelmi Intézet is közzétett egy figyelmeztetést:

"Újabb szintet lépett az ijesztgetés, újabb adathalász támadás a Facebookon! Akit megjelölnek ilyen, vagy ehhez hasonló bejegyzésben, az semmiképp ne kattintson rá, jelentse hamis tartalomként, és távolítsa el magát a megjelöltek közül" - tanácsolják. Mint a rendőrség hangsúlyozza: a csalók folyamatosan új módszerekkel próbálkoznak; ezekről a rendőrség oldalán a Mátrix Projekt menüpont alatt közlik az aktuális híreket, bűnmegelőzési tanácsaikat.

Az online csalások visszaszorításának érdekében KiberPajzs néven közös oktatási és kommunikációs együttműködésről döntött a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet és az Országos Rendőr-főkapitányság. A program bővebb tájékoztatója a rendőrség honlapján ide kattintva található. - olvasható a ripost.hu oldalán.